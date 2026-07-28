電子煙毒滲透校園 李四川籲：涉及毒品侵害孩子行為就應重懲

聯合報今天專題報導電子煙毒入侵校園、毒品氾濫現象，國民黨新北市長參選人李四川今表示，毒品進入校園是對孩子們最惡劣的犯罪行為之一，這不僅是校園問題、社會問題，更是國安問題，他強調不能只靠從末端查察，對製造、販售、傳遞，只要行為涉及以毒品侵害孩子，就須最嚴格標準依法重懲，也呼籲中央持續研議提高刑責。

李四川表示，毒品進入校園，是對孩子們最惡劣的犯罪行為之一，這不只是校園問題，也是社會問題，更是國安問題，「當我們的下一代，被毒品侵害，影響的是整個台灣的未來」。

李四川強調，要防堵毒品進入校園，不能只靠校園末端的查察，更要從源頭嚴厲禁絕，無論是製造、販售、傳遞，只要任何行為涉及以毒品侵害孩子，就必須要以最嚴格標準依法重懲，同時也呼籲中央持續研議提高刑責，進一步強化嚇阻犯罪的作用。

李四川表示，未來當選後，新北市將持續強化教育、社福、警政等跨單位密切合作，以最嚴厲標準面對校園安全及毒品氾濫問題，持續完善預防、輔導、查察等機制，同時也期盼中央能以更全面的角度面對校安議題，政策不能只讓第一線的教職員辛苦承擔，應進一步完善法源與標準作業程序，並提供各地學校足夠資源，建立完整制度及配套措施，各單位通力合作，才能有效將毒品隔絕在校園之外。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885