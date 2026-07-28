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煙毒入侵校園 柯志恩主張納入心理諮商、建立全方位反毒網

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，中央與地方必須立即啟動「嚴禁煙毒大作戰」，整合教育、警政、社政、醫療與心理諮商資源，建立全方位反毒網。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，中央與地方必須立即啟動「嚴禁煙毒大作戰」，整合教育、警政、社政、醫療與心理諮商資源，建立全方位反毒網。記者徐白櫻／攝影

電子煙毒大舉滲透校園」、甚至國小傳出集體吸食案例，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表達憂心與關切，她表示，這已是當前的校園教育危機，中央與地方必須立即啟動「嚴禁煙毒大作戰」，整合教育、警政、社政、醫療與心理諮商資源，建立全方位反毒網。

本報「陽光行動」追蹤新興毒品喪屍煙彈滲透校園情形。柯志恩表示，電子煙已成為安非他命、大麻及「喪屍煙彈」等新興毒品的載具，加上外形多樣、網路販售隱蔽，查緝極為困難。更嚴重的是，現行管教辦法設限與校園濫訴壓力，導致第一線教師出現「少管、不管」的無力感，讓校園安全防線面臨崩解。

柯志恩強調，校園安全容不得一絲漏洞，中央與地方必須立即啟動「嚴禁煙毒大作戰」，整合教育、警政、社政、醫療與心理諮商資源，建立全方位反毒網，引導孩子脫離同儕次文化誘惑，斬斷青少年接觸毒品的第一步。同時，教育部應加速優化校園安檢實務指引，在兼顧學生隱私下，給予第一線教師明確的管教權責與行政後盾，做學校最有力的後盾，才能把菸毒徹底趕出校園。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

校園毒品 電子煙 柯志恩

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