防堵電子煙毒品危害學生 嘉縣警盤點239處熱點強化查緝

因應新興毒品及摻毒電子煙入侵校園風險，嘉義縣警察局加強查緝防制，結合學校、家庭及社區共同合作，透過反毒教育、校警合作、熱點巡查及輔導機制等多管齊下，同時也推動「拉他一把」青少年就業協助方案，協助青少年遠離暴險環境，降低接觸毒品風險。

警方表示，嘉義縣幅員遼闊，少年公共娛樂場所較都會區少，已與學校建立定期訪視及情資交流機制，即時更新高風險地點資訊，目前盤點239處高風險熱點，大多為公園及超商，均已建立資料庫動態列管，持續掌握治安狀況，避免成為毒品交易或吸收少年犯罪的場所。

警方指出，目前每天都會在學生上下學重點時段編排巡邏及安全觀測勤務，加強校園周邊巡守，防範學生聚眾滋事或遭毒品集團吸收利用。每月則固定與學生校外生活輔導會執行2次聯合保護查察勤務，針對校園周邊及青少年易聚集場所加強查緝毒品犯罪，降低少年涉毒及被害風險。

此外，嘉義縣警察局推動全台首創「拉他一把」少年就業協助方案，2024年至今成功輔導27名少年就業，協助經濟自主、脫離幫派控制，並結合嘉義縣勞青處及少年輔導委員會資源，透過就業媒合及輔導機制，從源頭降低少年涉毒及犯罪風險，創造少年、商家、社會三贏。

警方表示，未來將持續辦理反毒宣導，提醒學生辨識毒咖啡包、摻毒電子煙、糖果、果凍等新興偽裝毒品，建立拒毒觀念，落實「三不一要」原則，不接受來路不明物品、不嘗試宣稱提神或紓壓的不明產品、不隱瞞毒品資訊，遇有可疑情形應立即向師長或警方通報。