校園反毒不採全面尿篩 嘉縣：依規定僅採檢高風險學生

嘉義縣防堵電子煙及新興毒品入侵校園，縣府持續強化校園巡查、反毒宣導、高關懷學生輔導及跨局處合作機制，另依教育部規定針對高關懷或高風險個案辦理尿液採檢及書包檢查，並於21班以上學校設置保全人力，由教育處調度運用，全力維護學生健康及受教權益。

縣府指出，學生尿液採檢均依教育部相關規定辦理，僅針對高關懷或高風險個案進行，兼顧學生隱私、權益及法定程序，並非全面普篩，地方政府不會自行擴大採檢範圍；另唾液快篩仍須建立明確法源依據，兼顧家長知情同意、學生權益保障，目前中央規畫作為高風險個案輔助工具，相關配套措施仍待正式公布。

縣府表示，維護校園安全是施政重點，各校檢查學生書包均依教育部相關規定辦理，維護校園安全且兼顧學生隱私，為避免引發爭議，不會要求學校全面或擴大實施書包檢查，但若接獲具體情資或發現特定高風險對象，學校仍可依教育部相關規定及程序辦理。

縣府表示，教育與警政單位保持密切合作，建立校安事件標準作業程序，力求在安全管理與學生權利保障間取得平衡，目前教育處已配置學創人力，在21班以上學校設置保全人力，由教育處調度運用，協助維護校園安全、高關懷學生關懷輔導，以及校安事件預防與通報工作。

縣府強調，反毒工作不能只依賴毒品篩檢，更重要的是推動反毒教育、高關懷學生輔導、跨局處合作及親職教育等多元策略，透過即時通報、資源整合及跨機關協作，建構完整校園防護網，提升各類校園安全事件的預防及應變能力，從源頭預防毒品危害。

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