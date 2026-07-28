回響／電子煙入侵校園 沈伯洋：加強反毒教育、查緝校園周邊

本報今日刊登「電子煙毒大舉滲透校園」陽光行動專題，引發熱議，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，毒品流入校園管道包含網路交易及周邊販售，除加強校園內宣導外，地方政府也應增加查緝校園周邊商店及毒品販售熱點等實體通路，從中央到地方攜手合作，才能有嚇阻與防堵效果。

沈伯洋表示，面對毒品種類快速增加且日益多元，甚至出現利用電子加熱霧化器作為新興毒品的載具，且依託咪酯（俗稱喪屍煙彈）因代謝速度快，現行唾液快篩未必能有效檢出，校園更應建立完善的預防機制，包含深化反毒教育，教導孩童如何拒絕，協助學生辨識毒品，以建立拒絕毒品的正確觀念與應變能力。

沈伯洋說，目前毒品流入校園的管道，主要包括網路交易及校園周邊販售，中央目前持續強化電商平台及網路交易管理，地方政府也應配合警方加強查緝校園周邊商店及毒品販售熱點等實體通路，透過中央地方攜手防堵，發揮嚇阻與防堵效果，從源頭降低毒品流入校園的風險。家庭、學校與政府共同合作，為下一代打造更安全的成長環境。

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