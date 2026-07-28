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回響／喪屍煙彈成校園新威脅 高雄推快篩、巡查築防毒網

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
電子煙造型外觀有如口紅筆，好攜帶隱蔽性高。記者郭韋綺／攝影
電子煙造型外觀有如口紅筆，好攜帶隱蔽性高。記者郭韋綺／攝影

本報今天「陽光行動」專題報導新興毒品喪屍煙彈滲透校園，依托咪酯混入電子煙油後，外觀幾乎與一般電子煙無異，不僅增加校園查察難度，也讓防毒工作面臨全新挑戰。

面對新型態毒品入侵校園，高市教育局今天強調，全面升級校園防毒措施，從識毒教育、電子煙防制、快篩機制到跨局處合作四路並進，希望在毒品真正進入校園前，就先築起第一道防線。

教育局表示，反毒不能只靠事後查緝，更重要的是讓學生具備辨識毒品、拒絕誘惑的能力，目前已全面推動「反毒入班宣導」，截至今年7月，累計辦理5246場次，校園涵蓋率達100%。除學生外，也同步培訓教師、教育人員及家長志工，提升第一線辨識新興毒品的能力。

為了讓反毒教育不再只是制式宣講，教育局也結合玉山志工基金會打造「反毒教育行動車」，深入各校巡迴宣導，並透過「雄讚體驗教育基地」的體感互動遊戲、擬真毒品教具等沉浸式課程，讓學生實際認識毒品樣態、學習拒毒技巧，希望把抽象的反毒觀念轉化為具體的自我保護能力。

由於依托咪酯多以電子煙形式流通，高雄市也同步加強電子煙防制作為，結合各區衛生所辦理校園菸害稽查與衛教宣導，強化學生對菸害防制法的認識，違規學生則須接受戒菸教育課程，了解電子煙及新興毒品可能帶來的法律責任與健康風險。

此外，也持續推動無菸校園及健康促進學校菸檳防制校群，希望從校園文化著手，降低電子煙接觸機會。

面對「喪屍煙彈」隱蔽性高特性，教育局也建立校園快篩應變機制，採購依托咪酯毒物檢驗盒配發各級學校，一旦發現疑似含毒電子煙油，可立即通報警方協助檢測，必要時採集尿液送驗，及早掌握風險、避免毒品擴散。

未來將配合教育部推動依托咪酯唾液快篩相關法規與配套措施，提升校園第一時間辨識與處置能力。

除了校園內部防線，教育局也強調跨局處合作的重要性，每季定期召開警政聯繫會議，並參與毒品防制網絡會議，攜手警察局少年隊、少年輔導委員會、社會局、毒品防制局及衛生局等單位，共同追蹤列管個案、介入輔導，必要時提供情資協助警方向上溯源查緝，阻斷毒品供應鏈。

教育局表示，針對青少年容易聚集的高風險場所，各單位也不定期執行校外聯合巡查，希望從源頭阻絕毒品流入校園，而非等到學生接觸毒品後才介入。

教育局長吳立森說，面對新興毒品快速變化，教育局將持續秉持「預防優先、早期預警、即時處置」原則，整合教育、警政、衛政及民間資源，深化反毒教育與電子煙防制工作，透過更綿密的校園安全網，守護學生健康，打造無毒、安全、友善的學習環境。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

校園毒品

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