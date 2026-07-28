電子煙毒滲透校園 莊競程籲教育警政聯手防堵

聯合報陽光行動推出「煙毒風暴」專題報導，揭露電子煙取代傳統紙菸入侵校園，更成為新興毒品載具。民進黨新竹市長參選人莊競程表示，校園反毒不能只停留在形式宣導，教育及警政系統都應拿出具體作為，尤其須防堵俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等新興毒品進入校園。

聯合報陽光行動調查發現，傳統紙菸如今在校園幾乎絕跡，取而代之的是各式俗稱電子煙的「電子加熱霧化器」，部分機具甚至偽裝成修正帶、口紅膠等文具或生活用品，在青少年族群間流行。政府雖自2023年起明令禁止製造、輸入及販賣電子煙，但交易轉入地下，網路充斥交易暗語，透過私訊聯繫、超商付款取貨，學生仍能輕易取得煙具及煙彈。

電子煙盛行也讓毒品有機可乘。無色無味的中樞神經鎮定劑「依托咪酯」被製成電子煙彈，在年輕族群間快速流傳，並逐步入侵校園。隨著吸食俗稱「喪屍煙彈」後駕車失控等案件接連發生，新興毒品透過電子煙滲入年輕族群的問題，也引發各界關注。

莊競程表示，面對國內校園電子煙及新興毒品問題升溫，反毒宣導不能淪為形式，而應讓孩子真正了解毒品對個人健康、家庭及社會可能造成的不可逆危害，也要清楚知道持有、施用或涉及毒品可能面臨的法律責任。

他認為，除了教育端加強識毒、拒毒能力，警政系統也必須提出具體作為，從源頭阻斷毒品與校園間的可能連結，尤其應提高對新興毒品的辨識及查緝能力，避免學生因好奇、同儕影響或電子煙包裝掩飾，而接觸「喪屍煙彈」等新興毒品。

莊競程也指出，反毒不能只有查緝與處罰。針對已染毒的青少年，政府應結合心理輔導、戒治轉介、就業媒合及家庭支持，建立完整協助網絡，找出染毒背後原因並降低再犯風險，從預防、查緝到後端輔導多管齊下，才能真正防堵毒品侵入校園。

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