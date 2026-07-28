回響／喪屍煙彈侵蝕校園 醫籲：讓篩檢成學生願意求助的開始

本報今日報導新興毒品「喪屍煙彈」侵蝕青少年，引起熱烈討論回響，警官指出，警察不可能進校園快篩，要由中央全盤規劃，從教育部來推動校園反毒政策；台灣成癮學會理事、精神科醫師李俊宏則強調，讓篩檢成為學生願意求助的開始，而不是造成標籤與對立的來源。

台南市一名熟悉毒品查緝的刑事警官表示，目前警方使用唾液快篩試劑僅限於取締毒駕，而且不能對駕駛全面普篩，必須有發現毒駕態樣才能使用，學校更沒有法源依據對學生實施快篩，難道是有吸食電子煙的學生都要快篩？且唾篩試劑昂貴，每劑要120至160元，這部分不可能由警察局支應。

警官指出，警察不可能進校園使用唾液快篩，應由老師學習如何使用，對學生快篩，但若真的要進行，可能要由中央全盤規劃，從教育部來推動校園反毒政策，並由教育局撥預算購買唾篩試劑等物資，經與警察局建立情資交流與合作機制，討論出相關流程，地方才好執行。

李俊宏則表示，如果學校真的篩檢出學生毒品檢驗陽性，需要思考的不只是「驗出來了」，而是「接下來該怎麼做」。政府應先回答幾個關鍵問題：是否已建立標準化的簡短介入（Brief Intervention）流程？第一線教育及醫療人員是否完成相關訓練？後續醫療轉銜與追蹤治療的量能是否已準備充足？

李俊宏指出，新興毒品介入並非只要具備相關專業證照就能勝任，而是需要接受專門訓練，從校園衛教、個案介入到家庭支持，都需要完整的配套。

李俊宏認為，篩檢工作的重點不僅在於檢測本身，更在於整個過程是否兼顧隱私、安全與信任，能否營造一個讓學生願意主動求助的環境。此外，在目前仍無法完全避免偽陽性的情況下，也必須建立一致且清楚的說明機制，協助學校向學生及家長解釋檢驗結果及後續處置流程。

他建議，在人員完成相關訓練後，可依循世界衛生組織（WHO）針對青少年新興毒品使用所建議的簡短介入模式，以中性、不批判的方式與學生對話，提升其求助及改變動機，並願意接受後續追蹤、確認檢驗及必要時的醫療轉介。另外，考量偽陽性的可能性，整個解釋與介入過程更應保留充分的討論空間，避免過早貼上標籤。

李俊宏提醒，若缺乏完整配套，未來可能衍生更多問題。例如，學生認為自己遭誤判、家長提出申訴，或學校因擔心影響其他學生而對篩檢陽性的學生採取特殊處置；若事後證實為偽陽性，學校也將面臨如何修復學生權益、重建信任，以及回應社會質疑等挑戰。

他強調，校園毒品篩檢只是起點，而非終點。真正重要的是建立一套兼顧科學證據、人權保障與醫療支持的完整制度，讓篩檢成為學生願意求助的開始，而不是造成標籤與對立的來源。

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