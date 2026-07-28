回響／電子煙毒入侵校園！北市教育局認篩檢「一條件」受限籲修法

聯合報「電子煙毒大舉滲透校園」陽光行動專題引發熱議，北市教育局坦言，現行法令僅能針對符合特定人員資格的學生實施尿液篩檢，盼在兼顧學生基本人權及程序保障的前提下，精進相關法制及檢驗制度，同時也會在校園內持續更新新興毒品相關資訊與危害，強化教育第一線應變能力。

教育局長湯志民表示，校園將反毒教育融入課程與校園生活，包含針對依托咪酯（喪屍煙彈）等新興毒品，也更新教材及宣導內容，去年度宣導逾54萬人次，提升學生識毒、防毒及拒毒能力，今年度也採購1900劑五合一快篩試劑及950件尿液檢驗服務，建立疑似毒品電子煙彈快速檢驗及新興毒品送驗機制，強化校園即時辨識及應變能力。

除了宣導與篩檢外，若有學生涉毒，校方即啟動春暉輔導結合警政、衛政、社政及司法等跨機關資源，提供心理輔導、家庭支持、戒癮治療及復歸服務，建立完整支持網絡，由心理師、社工師及個案管理師組成專業團隊，提供18次個別心理諮商及家庭教育輔導，建立從發現、介入、輔導到復歸不中斷的服務模式。

湯志民也坦言，現行法令規定，學校僅能針對符合特定人員資格的學生實施尿液篩檢，即使學生疑似接觸毒品，如未符合法定要件，仍無法實施篩檢，只能透過輔導、觀察及家長合作持續關懷，對新興毒品的早期發現及介入形成挑戰，持續向中央建議精進相關法制及檢驗制度，在兼顧學生基本人權及程序保障的前提下，提升校園毒品防制效能。

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