防毒入校園高雄警出招 入班反毒建檔清查涉毒少年

防堵毒品入侵校園，高雄市警察局表示，面對新興混合式毒品及網路販毒日益猖獗，警方採取「入班入校」方式，宣導、清查涉毒少年群聚圈、提供諮詢專線等，減少毒品新生人口，並加強網路巡邏、溯源查緝，與教育局及學校建立合作機制，好發掘少年、學生涉毒群聚圈及黑數。

警方表示，預防工作以校園宣導為主軸，由少年警察隊及各分局配合學校辦理反毒、法治及親職教育活動，將新興毒品態樣及辨識方式納入課程，提升學生、教師及家長的防毒意識。同時，少年警察隊設有少年關懷諮詢專線，協助家長判斷孩子是否有涉毒風險，必要時轉介少年輔導委員會或校責區人員持續追蹤輔導。

高雄市少年警察隊表示，警方並運用M-Police系統建檔分析高關懷少年及涉毒群聚對象，如發現具有學籍者，將通報教育局協助學校評估列入特定關懷對象，及早掌握學生涉毒情形。

在查緝方面，警方持續執行「精進緝毒成效工作執行計畫」，並配合警政署及檢察機關推動各項緝毒專案，以查緝販毒集團及上游供毒者為重點，透過跨局處情資整合及溯源追查，阻斷毒品流入校園。

針對外界關注第五級保全機制，警方強調，少年隊與校安中心、第五級保全建立固定聯繫窗口，對涉及毒品、幫派、詐欺車手、暴力事件等高風險案件，期望更快啟動協處，更早介入犯罪預防、法治教育及高風險學生輔導，而非僅在案件發生後處理。

高雄市少年隊也鎖定撞球場、網咖、車行、刺青店等青少年易聚集場所，建立學校周邊200公尺熱點資料，持續執行巡邏、臨檢及校外聯合巡查勤務，防止毒品向校園周邊滲透，維護學生安全。

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高雄市少年警察隊「入校入班」，了解學生群聚圈。記者林保光／翻攝