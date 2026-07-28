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被問及倒閣及校園快篩 侯友宜：政府應做好該做工作、快篩須完整配套

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
立委洪孟楷指出，目前還沒有經過正式討論，若真的有這樣一個議案，會在黨團大會中進行討論。記者黃子騰／攝影
立委洪孟楷指出，目前還沒有經過正式討論，若真的有這樣一個議案，會在黨團大會中進行討論。記者黃子騰／攝影

台北市長蔣萬安昨天提出倒閣提議，新北市長侯友宜今天上午出席105市道新闢道路開工典禮被問及時表示，政府應該把該做的工作做好，真正解決食安問題，行政院長卓榮泰出席被問到此事時則並未回應。立委洪孟楷則表示會在黨團大會中進行討論。

行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜、立法委員洪孟楷與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，今天上午都到林口參加「新北市105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」開工動土典禮。媒體詢問侯友宜會不會支持台北市長蔣萬安提倒閣？行政院長卓榮泰要為毒油道歉嗎？侯友宜表示政府應該把該做的工作做好，真正解決食安問題。

另外關於毒品入侵校園，教育部要針對校園進行快篩，侯友宜對此表示，毒品防制真的非常的重要。但快篩要進到校園絕對不能太貿然，一定要做好完整的配套措施，像法令，而且SOP要如何做，不然就會引起學生、家長、學校，甚至警方在執行上的困難。因此快篩試劑進校園一定要做好整個完整的計畫，不能貿然進到校園。

新北市長侯友宜表示政府應該把該做的工作做好，真正解決食安問題。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜表示政府應該把該做的工作做好，真正解決食安問題。記者黃子騰／攝影

行政院長卓榮泰被問及倒閣議題時未回應。記者黃子騰／攝影
行政院長卓榮泰被問及倒閣議題時未回應。記者黃子騰／攝影

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