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校園電子煙、喪屍煙彈引關注 吳秀華：不能讓校園成毒品破口

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
面對電子煙及「喪屍煙彈」可能流入校園，國民黨台東縣長參選人、縣議長吳秀華表示，校園不應成為毒品入侵破口，應建立更完善防制網絡。聯合報系資料照
面對電子煙及「喪屍煙彈」可能流入校園，國民黨台東縣長參選人、縣議長吳秀華表示，校園不應成為毒品入侵破口，應建立更完善防制網絡。聯合報系資料照

面對國內校園電子煙及新興毒品問題升溫，國民黨台東縣長參選人、縣議長吳秀華表示，校園不應成為毒品入侵的破口，更不能讓電子煙成為新興毒品「喪屍煙彈」流入校園的載體，呼籲縣府與相關單位強化防制措施，從源頭查緝、校園教育及輔導機制多方面建立防護網。

吳秀華指出，近年電子煙及依托咪酯等新興毒品呈現年輕化趨勢，部分產品透過偽裝外型降低青少年警覺，增加接觸與誤用風險，對學生身心健康及校園安全造成威脅。

她表示，防制校園毒品不能只依靠警方查緝，更重要的是提前預防，包括加強校園反毒教育、提升教師與家長對新興毒品辨識能力，並建立更完善的通報、輔導及追蹤機制，讓學生在第一時間獲得協助。

吳秀華強調，青少年容易受到同儕影響或因好奇接觸不明產品，政府應從教育端強化宣導，讓孩子了解電子煙背後可能隱藏的危害，同時追查毒品來源，降低新興毒品進入校園的機會，共同守護下一代健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

校園毒品

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