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電子煙、喪屍煙彈滲透校園 台東縣府：教育輔導查緝三管齊下

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府強化校園電子煙及新興毒品防制，透過反毒宣導、校安通報及輔導機制，降低電子煙及「喪屍煙彈」危害學生健康。記者尤聰光／攝影
台東縣府強化校園電子煙及新興毒品防制，透過反毒宣導、校安通報及輔導機制，降低電子煙及「喪屍煙彈」危害學生健康。記者尤聰光／攝影

面對國內校園電子煙及疑似混摻毒品「喪屍煙彈」問題引發關注，台東縣政府表示，校園安全與學生健康是縣府重視的議題，防制工作不能只靠事後查緝，而應從教育宣導、風險辨識、輔導關懷及警政合作等面向同步推動，降低新興毒品進入校園的可能。

縣長饒慶鈴表示，電子煙外型容易偽裝，加上青少年對新興產品辨識能力不足，容易成為接觸毒品的風險途徑。縣府除持續透過友善校園週、反毒入班教育等方式，加強學生對電子煙及新興毒品危害的認識，也要求學校提高警覺，發現疑似案件立即依校安通報機制處理。

她指出，若校園發現疑似電子煙或相關器具，將依程序轉請警方少年隊協助查驗，確認是否含有新興毒品成分，並依檢測結果進行後續處置。對於持有或吸食電子煙學生，學校也會依個案狀況提供關懷輔導，必要時列入特定人員關懷對象，並進行相關篩檢，以利及早介入。

饒慶鈴強調，防毒工作最重要的是「保護孩子」，不是單純處罰孩子。對於可能接觸毒品的學生，應透過家庭、學校與政府共同協助，讓孩子能在第一時間獲得支持，避免陷入更深危害。

另至於外界關注校園是否應全面擴大搜查學生書包，縣府教育處表示，目前仍須依學生輔導與管教相關規定辦理，不能在沒有具體事證下全面搜索。校園安全與學生權益必須取得平衡，防堵電子煙及新興毒品仍需透過教育、輔導與查緝多管齊下。

縣府也表示，未來將配合中央相關法規及政策，評估導入更有效的檢測工具，提升校園藥物濫用防制量能，守護學生健康。

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校園毒品

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