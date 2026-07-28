在學校買喪屍煙彈一顆2千元 染毒少年：我為錢下海當詐騙車手

十七歲小千曾有段染毒歲月，因同學誘惑，吸了含有「喪屍煙彈」電子煙，他說，去年高一有天大概三、四個朋友到廁所抽電子煙，有個同學當場拿了煙彈給他，明白告訴他是喪屍煙彈，小千說，當時同學說不用花錢，跟朋友們輪流抽抽看，但是，提供煙彈的同學後來就用賣的，不再免費提供。

小千說，當時買一顆煙彈的價錢約兩千元，量就是三毫升左右，「一個小時就可以將一顆抽完，等同一個小時兩千元就沒有了。」

小千年僅三歲時，父母就離異，跟著母親與繼父生活，沒有受家暴、拋棄等不幸情節，小千反倒與繼父、母親就像朋友一樣。不過他坦言，儘管從小爸媽從不會讓他餓到，但升上國中後，開始自己上下學，沒有父母接送，「就發現跟著學長混比較自由、也比較好玩！」

小千從國二開始，每天放學不想回家，就是去學校旁的撞球間打球、騎機車到處混，撞球間煙霧瀰漫，他也學會了抽菸，從一開始的紙菸到電子煙，「當時已有依托咪酯出現，不過沒有像現在這樣泛濫，當年還是三級毒品，抽這個根本沒人管，沒人插潲你（台語）。」

由於吸食煙彈費用昂貴，自己沒有這麼多錢，小千只能自己慢慢存錢買毒，母親一周給他一、兩千元零用錢，因為要買毒煙彈，就只能把零用錢攢下來，甚至他也曾當詐欺車手賺外快，他說，同學也總是有貨，也賺很多錢，好像還有人會自製煙彈，在校園想買，「連等都不用等！」

小千回想，當時他曾經一個月內連買五顆喪屍煙彈，還有荔枝口味，抽起來的感覺跟電子煙很像，煙霧顏色也一樣，甚至比抽紙菸還要香，根本很難查。

「要不是在廁所，就是跑到學校後面的墳墓抽，跟朋友一起抽，根本不會有人發現。」他還曾有過抽太多到想吐，視力變模模糊糊，整個走路不穩、沒有重心，四肢無力，就像現在網路流傳的影片一樣，不過抽完之後，效力很快就會降下來，學校老師不會管，也沒有人會發現。

小千高一吸食毒品期間，完全沒有被抓到過，反倒是高中輟學後，因詐欺、傷害等案進少觀所出來，一次在朋友請託下，幫忙拿喪屍煙彈給別人，在路上被警察抓到，當天從派出所一路移送到偵查隊，隔天移送開庭，因為僅持有，驗尿又陰性，就放出來了。

也因未成年做筆錄要家長陪同，母親這才知道他持有毒品，相當傷心，但母親也嚴正告誡他「要幹嘛都可以，就是不能碰毒，這是底線。」

母親說了重話，讓他重新思考未來，如今不再與過去的交友圈往來，在中華民國更生少年關懷協會主任陳彥君的協助下，在協會開設的「未來咖啡」當店員，努力學習，人生目標就是成為一位咖啡拉花師。

政府近年加嚴打擊喪屍煙彈，但小千直言「要讓整間學校沒有人碰毒，太難了，因爲它太容易取得，也太不容易被發現，就跟一般電子煙一樣。」只要學校裡有一個人有接觸，就很容易擴散。

以他當時唸的學校為例，至少兩成學生在吸喪屍煙彈，不只他們這一群人會碰毒，甚至他也親眼看過，有同學在校園走廊「真得就像喪屍一樣走路」；即便政府已將依托咪酯提升到一級毒品，也沒有用，因為未成年少年觸法，大多都是判感化教育。

小千說，如果在校內有管得比較嚴的教師、教官，學生還是會到校外吸食，「只要身邊有人碰，影響力就會很大。」

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更生人少年關懷協會主任陳彥君。記者邱德祥／攝影