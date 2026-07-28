陽光行動／預防毒品氾濫 建立護欄 為孩子層層把關

新興毒品「喪屍煙彈」侵蝕青少年，更生少年關懷協會主任陳彥君認為，問題的根源還是孩子成長未被關心、生活沒目標，當孩子陷入失學失業的「雙失」，又與家人失去連接，「毒品就進到生活中，甚至成癮」。

陳彥君觀察，少年常在同伴說「不抽就不是朋友」時，不知如何拒絕而沾「第一口毒」，如果人生持續沒有方向、沒有目標，就會陷入施用毒品、清醒後追下一頓毒的「惡性循環」生活。

更生少年關懷協會主任陳彥君說，孩子行為怪異應關心背後原因。記者邱德祥／攝影

台北市少年警察隊隊長張翊軒也觀察發現，少年在親子關係或學校課業上失去被認同感後，總會轉向校外人士尋求認可；他們對幫派沒太多概念，「就是很照顧我的大哥」，一旦感覺「被大人接受」，很容易遭黑幫吸收接觸毒品或犯罪。

同學朋友「一個拉一個」

一名警官說，少年大多在撞球場或網咖等複雜場所接觸不良分子，因「一起玩」的夥伴吸毒而跟著吸；一名少年輔導委員會社工表示，少年染毒通常是同學、朋友的朋友、甚至打籃球的球友等「一個拉一個」。

「防治上，首要是家庭教育與學校端。」陳彥君認為，除了家長多關懷子女，教官或老師發現孩子行為怪異應先關心背後的原因是與父母吵架，還是課業壓力大？遇到毒品問題要一層一層接住，才能真正做到預防氾濫。

裝感測器創造嚇阻效果

台灣師範大學心田心理諮商所心理師張育瑄表示，青少年物質使用往往非單一因素造成，可能與情緒困擾、壓力調適、人際關係、家庭支持及生活適應等因素交互影響，近年政府積極投入校園毒品防制、三級輔導及跨單位合作等措施，但隨著新興物質以較難辨識的形式出現，降低青少年對其風險的警覺，也增加校園防制與辨識上的挑戰。

張育瑄認為，校園防毒除了提升毒品危害認知，更需要協助青少年發展情緒調節能力、壓力因應策略、人際支持系統及主動求助能力，從源頭降低他們以物質因應困境的可能性。

台北醫學大學公共衛生學系教授莊凱任認為，解方在科學辦案與科技執法，建議參考美國中小學作法，在校園廁所、走廊、樓梯死角等高風險處裝設「電子煙感測器」，雖然其精準度無法百分之百，但能創造嚇阻效果，也能成為老師依法輔導、合理檢查書包的「正當理由」。另外，應思考聘請具備專業證照的「公共衛生師」，進駐校園，專責執行校園菸酒檳榔與毒品防制教育。