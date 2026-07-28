陽光行動／管教困難 校內搜查電子煙 不如查校外源頭

電子煙入侵校園，校方礙於管教權退縮，僅能被動根據學生檢舉來防堵；但「搜查」規定不明確，讓許多教師態度保守。台中一名家長說，校方應在「有具體檢舉線索」或「合理懷疑」時具備檢查權力，並配備唾液快篩作為輔助工具。

某國中學務主任說，校方對於執行「搜查」有法源上尷尬之處。目前「校園安全檢查手冊」主要針對刀械等即時危險物品，懷疑學生有「煙」是否符合「危害校園安全」定義有灰色地帶，若程序有瑕疵，很容易被家長反咬。

他舉例，曾遇過家長表明拒絕校方管教，強硬要求「你就是不要動我小孩」，家長不喜歡孩子受到過多約束，甚至會仔細檢視校方安檢過程是否有瑕疵，質疑「為什麼搜我孩子書包？有沒有開校安會議？有沒有第三人在場錄影？」企圖以程序瑕疵來找學校麻煩。

盼列校園安全檢查範疇

「我不主張恢復權威式的全面搜查，但期待將電子煙列入校園安全檢查範疇，有了法規的配套才能增加執行底氣。」這名主任說，法規若能明確賦予校方針對類菸品檢查權，第一線教育工作者才比較敢執行，不至於讓老師陷入「想抓卻不敢直接搜」的無奈情境。他說，動輒被依「教師法」及校事會議規範處理而面臨行政懲處，在處理類似事件會變得更保守。另外，電子煙沒入、銷毀或處置，也要更明確規範，「程序規範完整才能避免與家長關係弄僵」。

家長支持校內唾液快篩

台中市一名家長支持將唾液快篩定位為校方的輔助工具，第一線教師聞到異味或發現學生出現意識恍惚、步態不穩等疑似吸食「喪屍煙彈」徵兆，可由學務處召集家長、教師及學生代表，在全程錄影下進行特定對象隨身物品檢查及快篩。另外，建議學校於廁所等死角全面安裝電子煙特定氣體感測器，避免人力查緝的盲區與衝突。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，校園電子煙的真正問題是同儕文化與校外組織，近年校外人士透過提供吃喝玩樂來吸引青少年到固定據點再詢問「要不要做生意、要不要賺錢」，電子煙就在這樣的網絡中逐漸擴散。

他說，電子煙只是一個載具，真正該打擊的是校外組織，若沒有從源頭瓦解毒品供應來源及販售網絡，禁掉喪屍煙彈後會很快出現替代的新興毒品。

許多老師認為，在校園查緝電子煙毒有一定難度，學生大都躲在廁所抽電子煙，但廁所不能裝監視器，電子煙的煙霧又小到不會觸發警報，加上老師還不能隨便搜身或查書包，政府最應該做的還是從源頭管制喪屍煙彈等涉毒產品。