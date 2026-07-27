電煙少女的獨白（下）／目睹朋友身體狂抖眼神死 我很怕吸到喪屍煙彈

「最令我害怕、想要戒掉電子煙的原因，就是加料版的喪屍煙彈」，小羽說，有一次在撞球間目睹女孩被引誘吸食「草本太空彈」，結果不到一分鐘，她整個人眼神直接死掉、完全失神，身體開始莫名其妙劇烈發抖，一隻手僵硬抽動，嘴巴張大不出聲，人直接從椅子上癱軟滑到地上。

「我們當場嚇傻，一直搖她、叫她，整整昏迷快十分鐘才醒過來，醒來之後完全斷片、什麼都不記得。」小羽說，後來才知道那個就是俗稱「一口暈」的依托咪酯（喪屍煙彈）。那一幕真的太恐怖，從此深怕抽到來路不明、成分不明的煙油，「到時候怎麼死的都不知道」。

然而想戒煙真的不容易，最大困難就是環境和同儕人際關係，每當朋友邀約「去廁所一下」那種熟悉的草莓香氣，加上自己的焦慮戒斷反應，常常又會摸摸口袋，又忍不住抽上幾口，也怕如果不跟著去廁所抽煙會被排擠，那種孤獨感比煙癮還難受。

她看過學生聚集在校園角落、廁所、空教室集體抽普通電子煙，也聽說過有人利用下課空檔吸喪屍煙彈，因為它發揮效應和消退的時間都很快，至於K他命、安非他命、大麻或其他毒品，一方面因為燃燒的氣味太臭、太獨特，且起作用和退散時間都拉太長，很容易被發現，不太可能在校園偷偷抽。

對於政府修法用強制手段全面禁止電子煙，小羽認為不禁紙菸、開放加熱菸，卻光禁電子煙，不僅很奇怪，且根本沒用，菸酒也都被證實對健康有害，禁得了嗎？雖然電子煙被法律規定不能賣、不能持有、不能抽，但這只是讓所有行為全部轉到地下化而已。

網路上還是買得到啊！賣家只要把商品關鍵字改一改，看得懂的買方還是照樣會下單能收貨。甚至因為管得更嚴，價格變貴，反而讓那些賣家賺更多，年輕族群抽的人數也沒有因此變少。

小羽說，她也不認為強制搜書包會有效果，一方面侵犯人權，而且大家藏煙具的招式太多了，譬如女生藏在內衣裡、衛生棉包裝裡、鞋底襪子裡之類的，老師如果天天搜書包，只會讓大家更討厭學校，反而激起大家的叛逆心吧！

如果搜書包、強制快篩是為了抓依托咪酯喪屍煙彈，小羽說，她很贊成，因為毒品是會害人丟命的。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885