電煙少女的獨白（中）／校內地下販煙鏈拿貨方便 藏衛生棉老師抓不到

抽電子煙煙齡2年的高職二年級生小羽，也向本報記者透露，「貨從哪裡來？」她說，實體店不賣給未成年人，他們都是透過 Threads、IG 或 TikTok。網路上超多賣家會用一些很隱晦的關鍵字，像是「甜點代購」、「果汁棒」之類的，私訊之後超商取貨付款，只要找那種店員不怎麼多管閒事的超商，很容易就拿到貨。有時候也會跟特定有在「零售」的同學買。

校園裡還有「地下販煙鏈」，學校有幾個人應該可以算是「盤商」，聽說他們背後都是連結到校外的車行、刺青店、或是有些已經畢業的「8+9學長」。

聽說他們幫忙賣煙桿和煙彈都有分潤，因此會在社群貼文瘋狂拉人，在校園裡形成一個小型販煙組織，也會畫地盤搶客戶，當遇到糾紛「校外人士」就會介入，小羽說，跟他們接觸較少，因為太複雜。

學生族群大部分都是抽「已經注好油、不能填充」的封閉式煙彈，因為這種最方便。大家零用錢有限，不太會一次花個6、700元買整瓶煙油自己幫煙彈填注，又貴又麻煩，而且裝備越少越好，減少被發現的風險。

封閉式煙彈抽完拔掉直接丟垃圾桶，完全不留痕跡。價格的話，網路上一支普通煙桿大約6至900元之間，煙彈通常3顆一盒大概450到600元左右。學生沒錢，學生常會3人合資買一盒各分得一顆。

我也買過拋棄式（一次性）電子煙，煙彈（油艙）不可卸下、煙油抽完直接整支丟掉那種，價格大約四百五十元到八百元左右，油量、可抽口數越多越貴，但覺得沒有比較省錢，便固定抽可換煙彈不換煙桿主機那種。

小羽說，她平均一個禮拜抽掉一至二顆煙彈，一個月光是買煙彈就要花一千多元，零用錢根本不夠用，所以常常中午只吃茶葉蛋或乾脆不吃，有時候還要騙爸媽說學校要交班費、冷氣費、買考卷講義等各種理由。有些學生為了賺煙彈錢，會去幫賣家當地下代理，透過社群發文拉下線找客戶。

要把電子煙帶進學校很簡單，因為體積小或者外觀像文具，以前就算老師檢查也不會懷疑，但現在老師也很懂，一看就知道，於是改藏在制服內側暗袋、夾在女生衛生棉的包裝裡面，教官和老師不會去翻女生的衛生棉。

小羽說，以前年輕女生喜歡買外裝炫麗的電子煙桿，甚至加上造型套、漂亮吊繩掛在胸前，走在路上時不時抽上一口，或拍照、錄製IG短影音社群限動時邊講話邊吐煙，展現「時尚、叛逆、成熟、有個性」的標誌性動作。但後來被負面形容電子煙是「+9妹」標配，加上法令禁制，現在大家都藏進口袋了。

她身邊抽電子煙的女生比較多，可能跟市售煙油以水果、甜點口味偏多有關，女生討厭身上有菸臭味，而男生可能自覺抽傳統紙菸、加熱菸比較MAN吧？

※ 提醒您：吸菸有礙健康