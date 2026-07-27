電煙少女的獨白（上）／同學邀試試看說不會上癮 我就這樣「入坑」了

前言：聯合報陽光行動明天推出煙毒風暴專題報導，新聞部記者透過管道訪問一名電子煙煙齡2年的高職二年級女學生小羽（化名），透過她的描述，一窺電子煙在校園蔓延的驚悚情境。

穿著便服打扮起來顯得超齡成熟的小羽，看不太出來是高職學生，記者日前約她在一家餐廳訪談，她一開始擔心身分曝光顯得很拘謹，堅持不願意接受記者任何形式的影音記錄，聊天過程中癮頭上來，還兩度搭電梯到戶外抽個幾口再上樓繼續聊。

「電子煙被全面禁止，現在都要偷偷摸摸，抽的時候握拳緊緊包覆煙桿，也不敢吸太大口，怕煙霧量太大被別人看到，每抽一口就要放進口袋一次裝作沒事，還要左顧右盼，真的就像做壞事一樣，很瞎。」小羽輕鬆地告訴記者。

小羽高一剛開學沒多久開始接觸電子煙，她說，某次下課時間和幾個同班同學一起去上廁所，其中一個滿玩得開的女生是她國中就認識的朋友，突然從口袋掏出一支亮亮的、長得超像漸層果汁棒的東西。

朋友自己先吸了一口，然後吐出一團白色煙霧，整間廁所瞬間都是那種甜甜的草莓雪酪味。邊笑邊把煙桿遞給她說：「欸，這超香的，而且沒有尼古丁，不會上癮啦，妳要不要試試看？」旁邊另外幾個女生都在看，她其實心裡有點緊張，但又覺得如果直接拒絕，好像顯得膽小、裝清高，之後可能融不進她們的圈子。

小羽說，其實她知道那是電子煙，因為國小五年級的時候，班上就曾經有個臭屁的男生帶到教室獻寶，加上那個味道聞起來很香，在好奇、想融入大家的氣氛下，接過來吸了第一口。結果超不習慣，當場咳得要死，她們還在旁邊笑，但也就是從那天起，就算「入坑」了。

「我剛開始以為自己不會上癮，就像在吸加味空氣一樣，後來才知道那裡面根本就有尼古丁，會讓人上癮。有一次連假回外婆家連續三天沒抽，突然整個人變得超級浮躁、心裡空空的，一直有漏拍的感覺，才驚覺如果不吸，身體會不舒服。」小羽這樣形容自己的煙癮。

現在只要超過幾個小時沒抽，嘴巴就會很乾、心神不寧，只想趕快補一口。「都在學校廁所、自己房間、或是跟朋友在公園隱密地方抽。如果是在學校偷抽，因為它的氣味幾秒鐘就散了，身上也沒味道，根本不會被發現。」

小羽說，爸媽和老師到現在都還不知道她抽電子煙，就算有時候身上會有水蜜桃或薄荷味，她都直接說是噴了果汁香水或吃了口香糖，他們就信了。

小羽說，很多人刻板印象以為「問題學生」才會抽菸，但她身邊抽電子煙的朋友，很多人在現實中過著平凡校園生活，大部分家庭也很正常、甚至課業成績也不見得很差。

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