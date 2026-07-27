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審計部：學生染毒續增 校園宣導成效待加強

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

教育部國教署二○二五年度編列一點四一億元推動防制學生藥物濫用計畫，包括教育宣導、尿液採驗、春暉輔導等，執行一點三五億元。但審計部最新報告指出，學生藥物濫用人數逐年增加，顯示校園反毒宣導成效有待提升，建議教育部檢討防毒教材。教育部承諾，將更新反毒教材。

審計部據相關學者研究文獻指出，國高中學生易受好奇心、同儕影響，及網路錯誤資訊誤導而接觸非法藥物，尤其新興毒品偽裝多元，常以免費試用降低戒心，學生也易低估危害。

審計部認為，現行校園反毒宣導多以海報、布條、看板、電子螢幕及單向授課為主，缺乏互動性，未能有效傳達毒品危害，要求教育部針對各學制學生藥物濫用成因、常見使用非法藥物特性及年輕人學習偏好，調整現行防毒教育宣導教材設計，運用影片、動畫、圖像等多元方式，強化學生識毒、拒毒能力。

此外，審計部指出，學校透過「春暉輔導」協助藥物濫用學生戒癮，但成效仍待提升。統計顯示，二○二○年至二○二四年完成春暉輔導的學生中，近三年約有一成在兩年內再次涉毒；更有部分原施用第三、四級毒品的學生，後續轉為施用成癮性及危害性更高的第一、二級毒品，要求教育部檢討改善。

教育部回應，將持續採分齡分眾宣導，更新校園反毒教材，導入活動式、情境式及遊戲式教學，並製作大麻、電子煙、依托咪酯及毒駕等主題動畫，透過年輕族群常用的網路平台推播，並定期更新毒品危害資訊，促請各校加強宣導。也將分析學生再犯原因，強化後續輔導措施。

校園毒品

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