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傅崐萁未宣告褫奪公權 高院：炒股犯行與公職無關

中央社 / 台北15日電

立委傅崐萁被控86年間炒作凱聚等股票，昨天遭判2年10月定讞須入監。台灣高等法院今天指出，未宣告褫奪公權在於傅崐萁的炒股犯行與公職無關，他86年時是投資股票為業。

判決指出，傅崐萁於民國86年至87年間，基於炒作操縱凱聚、昱成、長億及華隆公司股價犯意，以已故股市金主黃任中等人頭帳戶，連續以高價買入股票方式，正常或低價掛單，甚或偽作買賣，製造股票交易活絡表象，而操縱市場。

台灣高等法院更三審於去年2月間，堪認傅崐萁已對本案纏訟近20年表達某程度悔意等一切情狀後，量處有期徒刑2年10月，經上訴，最高法院昨天指出，傅崐萁未具體指摘原判決有何違背法令等情形，因此駁回上訴，全案定讞。

花蓮地檢署昨天指出，不會受傅崐萁立委身分影響，預計2週內傳喚執行發監。中選會昨天指出，傅崐萁未宣告褫奪公權，所以沒有補選問題，內政部官員則指出，傅崐萁未被褫奪公權，入監不影響立委資格，薪水可照領。

高院今天發布新聞稿指出，有無必要宣告褫奪公權，須審酌所犯的罪與被褫奪的公權行使之間，有無特定連結關係，例如，犯貪污治罪條例者剝奪其任公職之權，若被告犯行與公職無關，則無宣告褫奪公權的必要。

高院指出，更三審判決認定傅崐萁炒股行為觸犯民國77年施行的證券交易法第171條以高買低賣操縱股價罪，且判決記載傅崐萁於本案行為時，是以投資證券集中交易市場股票為業，也明確說明審酌傅崐萁所犯之罪，並無宣告褫奪公權的特別規定，且衡量褫奪公權與被告再社會化以及本件犯罪性質，並無宣告褫奪公權必要。

傅崐萁 台灣高等法院 炒股

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