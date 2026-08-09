快訊

白海豚登陸浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

「老人味」40歲就可能出現！醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

罕見公開分歧！川普提解除哈瑪斯武裝15點計畫 以色列總理拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

誰拋官員下台風向球？學者：應儘速處理毒油

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
衛福部長石崇良。（記者葉信菉／攝影）
衛福部長石崇良。（記者葉信菉／攝影）

「政府應儘速釐清食安問題，而非持續試探民眾官員是否要下台！」針對近日傳出衛福部石崇良、食藥署長姜至剛恐下台的風聲，學者莊伯仲受訪時表示，政府確實可能在測風向；學者曲兆祥則說，如今食安議題尚未完全釐清，政府應該先解決問題，而非持續放消息揣測輿情。

致癌油風波延燒，近日傳出衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人已表達請辭意願，但行政院發言人李慧芝與衛福部都表示，沒討論相關議題。外界質疑，政府雖沒有討論相關話題，但卻傳出請辭風聲，有可能是政府透過放消息來試探輿論風向。

觀察輿論反應

對此，文化新聞系教授莊伯仲受訪時指出，政治傳播中有「試探風向球」理論，指政府在正式推動具爭議性、重大或未成熟的政策與言論之前，透過特定管道故意將風向釋出，藉此觀察社會大眾、反對黨及利害關係人的反應，以決定政策要「繼續推進」、「修正調整」或「直接撤回」。

莊伯仲說，目前毒油案看來有這個可能，另外一個可能是要觀察輿情的反應，畢竟這兩位官員在毒油案中，都是屢屢被點名要下台負責者；最後，也可能是靜觀其變，若毒油案繼續延燒半個月左右，兩人有可能會正式請辭，若有緩解就可能持續在位，綜合判斷下確實有可能是在試探風向。

應聚焦解決問題

文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時說，現代民主政治的邏輯是碰到問題時先解決問題本身，從中調查出來誰要負責誰就下台，若是間接的則可能有政治責任，「畢竟政務官就是政治任命，上面說要下台就得下台」，但從近年來毒油案等事件來看，政府似乎都沒有很積極處理問題本身，只是看民意來決定。

「食安問題是管理問題！」曲兆祥說，政治風向球若沒有用，政府也不會拋，是否有用就要看民意的反應，但目前中聯毒油案看起來原因還是沒有搞清楚，沒有真正解決問題下，他對於石崇良、姜至剛傳出下台的風聲感到存疑。

【更多精采內容，詳見

石崇良 衛福部 姜至剛

延伸閱讀

石崇良、姜志剛傳請辭…行政院「沒有討論」？蔣萬安說話了

含癌油產品20%下架門檻 林靜儀：衛福部拍板

首鬆口！認衛福部拍板2成問題油產品不下架 林靜儀：衛福部來負責任

聯合報社論／民主與課責，台灣人民不如印度「蟑螂」？

相關新聞

漢光演習徵用民車運砲彈半途掉落 所幸無恙

陸軍後勤指揮部表示，所屬第五地區支援指揮部彈藥庫，今（9）日下午14時執行演習彈藥運補作業，期間委託民用大貨車載運8吋榴彈，行經省道台13線苗栗造橋路段下坡連續彎道，疑因繫固帶快解鎖鬆脫，導致部分彈藥滑落路面。單位迅速完成安全處置與吊運，續行運送任務；現場人、裝、車均無損傷。

驚！軍方演習途中台13苗栗路段滾落48顆砲彈 幸未填充火藥

軍方演習一輛載運砲彈的鷗翼車今天下午途經苗栗縣造橋鄉路段，疑因轉彎重心不穩，車內48顆砲彈滾落路面及邊溝，還好沒有填充火藥有驚無險，現場軍方人員表示會統一對外說明。

漢光演習大秀新裝備 海馬士火箭雨中迅速移防

漢光演習第五天，陸軍第十軍團（中部第五作戰區）所屬58砲指部，今天執行「跨區增援」科目演練。M142海馬士多管火箭發射車，依作戰進程機動前往各戰術位置隱蔽，並透過戰場經營與指管通聯驗證，持續強化打擊效能。

慈濟10億疫苗詐騙案 王婉諭籲中央提對策、慈濟查疏漏

慈濟10.6億元疫苗採購詐騙風波引發各界關注，時代力量黨主席王婉諭今天到雲林輔選，被問及相關看法，她認為，中央對於詐騙猖獗危及國安應要有具體態度與對策；慈濟身為龐大公益團體，如何調整或檢視疏漏，跟社會大眾有個交待也很重要。

影／FPV無人機投入漢光 偵搜殘存目標支援後續打擊

漢光42號演習持續進行，第五作戰區所屬部隊投入FPV無人機執行戰場偵搜任務。無人機小組採5人編組，以交互掩護方式向預定區域前進，完成組裝及飛行整備後升空，透過第一人稱視角搜索、辨識戰場殘存目標，掌握即時戰場情資，並支援後續打擊與地面部隊作戰。

斷網演習明登場！美媒直擊台灣人這反應 嘆警報不夠大聲

台灣本周向數百萬支手機發出演習預告，首度模擬通訊設施遭遇空襲，通知民眾行動網路將降速30分鐘，藉此警示中國攻擊可能造成的斷網風險。不過，華爾街日報8日報導，面對這項罕見演練，不少民眾反應平淡，政府或許還得把警報「拉得更響亮」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。