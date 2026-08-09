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含癌油產品20%下架門檻 林靜儀：衛福部拍板

聯合報／ 記者林琮恩楊正海陳敬丰郭政芬／綜合報導
衛福部政務次長林靜儀表示，使用致癌油高於2成產品才需下架，是由專家提出、衛福部拍板。 記者林琮恩／攝影
衛福部政務次長林靜儀表示，使用致癌油高於2成產品才需下架，是由專家提出、衛福部拍板。 記者林琮恩／攝影

致癌油混入產品達二成才須下架，決策究竟由誰拍板引發爭議，衛福部日前公布七月四日專家會議紀錄，行政院食安辦主任許輔當天列席，被質疑二成門檻是由行政院授意，許輔及衛福部長石崇良均未正面回應，衛福部次長林靜儀昨首度表示，二成門檻是由專家提出、衛福部拍板，強調「衛福部會負起這責任」。台北市長蔣萬安質疑，食安辦參與二成下架標準會議，台糖發現毒油卻未通報，行政院難道無人需要負責嗎？

據會議紀錄，致癌油使用比率低於二成不必下架說法，由一名代號Ｇ專家最先拋出，其他專家有人認同，也有人表達憂心。

林靜儀表示，食藥署已公開會議紀錄，可看到低於二成不需下架一事是由專家提出，基於食藥署一○六年食品下架原則，並參考其他國家文獻共同考量，是基於科學的討論，衛福部身為主管機關，專家會議後，認為專家建議合理，做最終拍板的決策，強調「衛福部會負起這責任」。

石崇良七日稱台中市政府也應公布七月三日中聯案專家會議紀錄，遭台中打臉已比衛福部更早公布，且食藥署還派員列席，質疑石崇良「貴人多忘事」。對此，林靜儀說，台中未公布會議紀錄全文，而衛福部因應立委所要求提供資料，先是提供七月四日專家會議結論，後續更完整向全民公布會議全程的與談紀要。

中市府八月二日已公布七月三日食安會議紀錄文件，包含一頁半會議紀錄、十一頁會議簡報資料與中聯說明資料。中市府昨表示，對相關議題的回應與前天相同，不再回應；該場會議食藥署有派員參加，會議不涉及中聯復工，會議紀錄和相關資料也已公布。

針對二成門檻的下架爭議，石崇良與林靜儀相繼表示會負起責任。蔣萬安說，食安辦參與二成下架門檻的關鍵會議，再加上國營事業台糖發現毒油超標卻沒有通報，這些事行政院難道沒有人需要負責嗎？總統說食安即國安，請問國安會議到底召開了沒有？

致癌油風暴延燒，日前傳出石崇良與食藥署長姜至剛已口頭請辭，行政院雖回應並無討論相關事宜，但下台風聲頻頻，民眾黨創黨主席柯文哲說，「抓誰下台幹什麼，搞不好反正民進黨趁機換人而已」，政府不是不會犯錯，但希望可以反省改進，現在應把問題說清楚。

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