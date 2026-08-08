聽新聞
0:00 / 0:00

為何找中聯與會？還原專家會議 朱燕華：被指包庇廠商「很冤枉」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
食品工業發展研究所顧問朱燕華指出，中聯油脂與會的目的是要幫助專家釐清油脂汙染情形，並非要包庇廠商。聯合報系資料照
食品工業發展研究所顧問朱燕華指出，中聯油脂與會的目的是要幫助專家釐清油脂汙染情形，並非要包庇廠商。聯合報系資料照

衛福部食藥署5日公布7月4日專家會議記錄後，至今風波不斷延燒，列席參與會議的食品工業發展研究所顧問朱燕華表示，當天所有人都不曉得會討論下架標準，至於會找中聯與會，原因非常簡單，若業者不告知汙染狀態，專家該如何交換意見，當天業者與會比較像是被專家們質詢，被大眾指稱，找廠商與會是要包庇廠商，她認為「非常冤枉」。

朱燕華還原當天會議，當時她到場時，其實並沒有完整理解整起事件的案情，不只她，相信所有專家也都還沒來得及搞得清楚狀況。中聯與會的目的，主要是為了幫助專家釐清油脂受汙染的情形，他們的與會算是被專家們輪番質詢，但卻被指稱要包庇廠商「實在非常冤枉」。

朱燕華說，經詢問，中聯當時指出受汙染的油槽只有「315油槽」，因此專家們當天不斷針對315油槽，可能引發的食安問題做討論。依照中聯當時的說法，315油槽當時被驗出8ppb的苯駢芘，會議中分析到下游產品風險時，就有專家提到，使用中聯油脂的南僑、福壽等產品，多為調和油，經計算，如果最終產品要符合法規上限2ppb，若含油量低於20%，就能低於2ppb。當天對於20％的討論開頭大致就是這些，後續才有專家提到，如果要以此標準下架，很多餐廳業者將無法出示證明等等。

朱燕華說，由於當天僅就「315油槽」做討論，以她的分析而言，單一油槽引起的食安問題相對單純，但誰知道中聯油脂不只315油槽的苯駢芘超標，還有更多油槽出包，若當天知道有多個油槽出包，她就不可能跟著討論20％或是其他下架門檻，她認為需全面下架。

衛福部 中聯 食藥署 致癌沙拉油

延伸閱讀

中聯油下架會議紀錄「C專家」說話了！訂20%是製造問題非解決問題

還是沒說誰決策 石崇良：會為「油品全面下架」負責

7月4日致癌油會議中聯全程列席 石崇良挨批說謊 衛福部：因會議紀錄誤判

首鬆口！認衛福部拍板2成問題油產品不下架 林靜儀：衛福部來負責任

相關新聞

含癌油產品20%下架門檻 林靜儀：衛福部拍板

致癌油混入產品達二成才須下架，決策究竟由誰拍板引發爭議，衛福部日前公布七月四日專家會議紀錄，行政院食安辦主任許輔當天列席，被質疑二成門檻是由行政院授意，許輔及衛福部長石崇良均未正面回應，衛福部次長林靜儀昨首度表示，二成門檻是由專家提出、衛福部拍板，強調「衛福部會負起這責任」。台北市長蔣萬安質疑，食安辦參與二成下架標準會議，台糖發現毒油卻未通報，行政院難道無人需要負責嗎？

為何找中聯與會？還原專家會議 朱燕華：被指包庇廠商「很冤枉」

衛福部食藥署5日公布7月4日專家會議記錄後，至今風波不斷延燒，列席參與會議的食品工業發展研究所顧問朱燕華表示，當天所有人都不曉得會討論下架標準，至於會找中聯與會，原因非常簡單，若業者不告知汙染狀態，專家該如何交換意見，當天業者與會比較像是被專家們質詢，被大眾指稱，找廠商與會是要包庇廠商，她認為「非常冤枉」。

影／傳石崇良、姜至剛已請辭？ 沈伯洋感嘆成政治口水

中聯致癌油風波延燒，昨傳出衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人已請辭，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天被問到此事時表示，致癌油問題是中央跟地方要不斷的協作的事情，但無奈卻被當作政治口水來爭執，而不是好好來討論以後要怎麼預防或加強。

石崇良傳請辭？ 柯文哲：重點是政府態度「搞不好民進黨趁機換人」

致癌油風暴延燒，傳出衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛可能為第二層20%下架爭議下台，民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，政府不是不會犯錯，但是希望可以反省、改進，是態度問題，「至於老實講抓誰下台，幹什麼，那個有時候搞不好反正民進黨趁機換人而已」。

致癌油風波石崇良、姜至剛請辭？ 沈伯洋嘆被當政治口水

致癌油風波延燒，昨傳出衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人已請辭，但行政院發言人李慧芝今表示，沒討論相關議題。民進黨台北市長參選人沈伯洋今說，這案是中央跟地方要不斷協調，無奈被當作政治口水來爭執。

石崇良、姜志剛傳請辭…行政院「沒有討論」？蔣萬安說話了

毒油案20%下架引起爭議，衛福部長石崇良昨表示，下架標準是根據專家會議紀錄、科學討論所做決定，而後續「拍板全數下架」是政治決定，「我負政治責任。」台北市長蔣萬安上午受訪指出，行政院難道沒有人需要負責嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。