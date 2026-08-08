為何找中聯與會？還原專家會議 朱燕華：被指包庇廠商「很冤枉」

衛福部食藥署5日公布7月4日專家會議記錄後，至今風波不斷延燒，列席參與會議的食品工業發展研究所顧問朱燕華表示，當天所有人都不曉得會討論下架標準，至於會找中聯與會，原因非常簡單，若業者不告知汙染狀態，專家該如何交換意見，當天業者與會比較像是被專家們質詢，被大眾指稱，找廠商與會是要包庇廠商，她認為「非常冤枉」。

朱燕華還原當天會議，當時她到場時，其實並沒有完整理解整起事件的案情，不只她，相信所有專家也都還沒來得及搞得清楚狀況。中聯與會的目的，主要是為了幫助專家釐清油脂受汙染的情形，他們的與會算是被專家們輪番質詢，但卻被指稱要包庇廠商「實在非常冤枉」。

朱燕華說，經詢問，中聯當時指出受汙染的油槽只有「315油槽」，因此專家們當天不斷針對315油槽，可能引發的食安問題做討論。依照中聯當時的說法，315油槽當時被驗出8ppb的苯駢芘，會議中分析到下游產品風險時，就有專家提到，使用中聯油脂的南僑、福壽等產品，多為調和油，經計算，如果最終產品要符合法規上限2ppb，若含油量低於20%，就能低於2ppb。當天對於20％的討論開頭大致就是這些，後續才有專家提到，如果要以此標準下架，很多餐廳業者將無法出示證明等等。

朱燕華說，由於當天僅就「315油槽」做討論，以她的分析而言，單一油槽引起的食安問題相對單純，但誰知道中聯油脂不只315油槽的苯駢芘超標，還有更多油槽出包，若當天知道有多個油槽出包，她就不可能跟著討論20％或是其他下架門檻，她認為需全面下架。