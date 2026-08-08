石崇良傳請辭？ 柯文哲：重點是政府態度「搞不好民進黨趁機換人」

致癌油風暴延燒，傳出衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛可能為第二層20%下架爭議下台，民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，政府不是不會犯錯，但是希望可以反省、改進，是態度問題，「至於老實講抓誰下台，幹什麼，那個有時候搞不好反正民進黨趁機換人而已」。

柯文哲今日前往新竹市中央市場陪同民眾黨提名候選人掃街拜票，並於活動前受訪。媒體詢問致癌油風暴爭議不斷，傳出衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛請辭。柯文哲回應，這兩個在台大他都認識，算是他的學生輩。「我不會怪說這件事情發生，重點是到底致癌物質是在哪一個程序當中跑出來的，這能不能講清楚？」

柯文哲解釋，這些油到底跑去哪裡？政府不是不會犯錯，但希望政府可以反省改進。他認為沒有一個醫生敢講那麼大聲說他醫療上絕對不會出錯，但是總是有出錯的地方，因此會反省、改進。

柯文哲直言，這件事情就是態度的問題，致癌物質到底在哪一個過程當中出現，以後要怎麼處理，還有那些有問題的油跑去哪裡，把它講清楚，以後不要再發生這樣就好了。老實講，「抓誰下台，幹什麼，那個有時候搞不好反正民進黨趁機換人而已」。