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致癌油風波石崇良、姜至剛請辭？ 沈伯洋嘆被當政治口水

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨北市議員王閔生今天下午舉辦「王閔生 X 沈伯洋強棒領航座談會」。記者余承翰／攝影
民進黨北市議員王閔生今天下午舉辦「王閔生 X 沈伯洋強棒領航座談會」。記者余承翰／攝影

致癌油風波延燒，昨傳出衛福部石崇良食藥署姜至剛等人已請辭，但行政院發言人李慧芝今表示，沒討論相關議題。民進黨台北市長參選人沈伯洋今說，這案是中央跟地方要不斷協調，無奈被當作政治口水來爭執。

大安文山選區議員王閔生下午在木柵忠順廟舉辦「王閔生 X 沈伯洋強棒領航座談會」，沈伯洋被問及傳出石崇良、姜至剛請辭消息。

沈伯洋強調，這一個案件裡，就是中央跟地方要不斷協作的事情，但無奈看到一直把它當作政治口水來爭執，而不是讓我們在立法院或行政端好好來討論，如何預防、怎樣修法，以及在地方稽查要怎樣加強、資訊怎樣趕快流通，這些事情明明更重要，但無奈地被當作是政治口水。

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