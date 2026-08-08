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石崇良、姜志剛傳請辭…行政院「沒有討論」？蔣萬安說話了
毒油案20%下架引起爭議，衛福部長石崇良昨表示，下架標準是根據專家會議紀錄、科學討論所做決定，而後續「拍板全數下架」是政治決定，「我負政治責任。」台北市長蔣萬安上午受訪指出，行政院難道沒有人需要負責嗎？
毒油案延燒，昨傳出衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人已提請辭，但行政院發言人李慧芝今表示，沒討論相關議題，此刻行政團隊最重要工作是努力維護食品安全環境及完善食安法規。另外，石崇良則說，當初在會議上要求全面性的預防下架，是他自己做的政治決定。
對此，蔣萬安上午主持白海豚颱風第1次工作會報受訪指出，行政院食安辦有參與這20%標準的關鍵會議、國營事業台糖對於發現毒油超標的事情竟然沒有通報，這件事情行政院難道沒有人需要負責嗎？總統說食安即國安，請問國安會議到底召開了沒有？
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