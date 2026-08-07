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揭食藥署漏列65批資料、進口商名單消失 邱鎮軍批：食品追溯DNA斷鏈

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委邱鎮軍。圖／邱鎮軍服務處提供
國民黨立委邱鎮軍。圖／邱鎮軍服務處提供

中聯油品食安風波延燒，國民黨立委邱鎮軍今指出，食藥署公布的巴西黃豆流向資料，有65批、34萬餘公噸來源未明，巴西黃豆進口商名單中也不見「美藍雷」；此外，中聯生產油品所需黃豆量與進口數量出現落差，政府食品追溯DNA已斷鏈。

邱鎮軍表示，面對食安，社會大眾要的答案向來很簡單，源頭是誰？過程去哪裡？終點又是誰？針對他詢問巴西黃豆的完整來源流向，食藥署回覆，截至7月8日共受理134批、83萬6397公噸巴西黃豆；但名單只列出6家公司、69批、49萬101公噸。他質疑，剩下的65批、34萬6296公噸是統計漏掉，還是不能說的秘密？

邱鎮軍指出，當初稱「吃雞排也可能有苯駢芘」的衛福部政務次長林靜儀在備詢時表示，巴西豆進口前三大是大統益、美藍雷及福壽。如今大統益、福壽都在名單裡，排名第二的美藍雷卻不見了。美藍雷進口幾批、多少公噸？黃豆交給大成集團自行加工，還是送到其他製油廠代工？食藥署不能用一句「只列同時登記輸入業與製油業者」，就把重要進口商從源頭管理中篩選掉。

邱鎮軍續指，食藥署稱，中聯以自己名義進口的巴西黃豆只有5批、15453公噸，但中聯4到6月生產30批成品油，共28992.5公噸，按照一般製油率及食藥署公布的每批配豆比例粗估，約需投入15萬8360至16萬2441公噸黃豆，其中巴西黃豆約12萬8483至13萬1794公噸。中聯名下的15453公噸，只能解釋推估巴西黃豆投入量約一成，還有約11萬3030至11萬6341公噸巴西豆從哪裡來？是其他進口商交給中聯代工、股東公司共同進口，還是期初庫存？難道豆子進了中聯就會自行繁殖嗎？

邱鎮軍說，更何況食藥署追查4月4日問題油時，一次列出同一艘船的6張報單，卻又說中聯只有5批，顯示6張報單可能分屬不同進口人，再把黃豆交給中聯加工，所以食品追溯就像DNA鑑定，每一段序列都必須連續。

邱鎮軍批評，食藥署留下了65批進口資料的空白，在工廠內部留下了十多萬公噸中聯投豆來源的斷點，卻急著在行政報告上粉飾太平，告訴大家源頭已經掌握，絕對安全。DNA都斷鏈了，絕對安全的只是主管機關的烏紗帽，和大財團的黑盒利益嗎？民進黨政府什麼時候才要給全民一個沒有黑洞的食安真相？

食藥署 邱鎮軍 DNA 中聯 致癌沙拉油 食安

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