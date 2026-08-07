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石崇良喊話公布7月3日會議資料 中市府酸貴人多忘事：食藥署有派員參加

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
衛福部長石崇良喊話台中市政府公布7月3日會議完整紀錄，中市府發言人林谷隆回應，石部長貴人多忘事，食藥署當天就有派員參加，該會議完全沒有涉及中聯復工，會議資料也早就公布在中市府官網。圖／台中市政府提供
衛福部長石崇良喊話台中市政府公布7月3日會議完整紀錄，中市府發言人林谷隆回應，石部長貴人多忘事，食藥署當天就有派員參加，該會議完全沒有涉及中聯復工，會議資料也早就公布在中市府官網。圖／台中市政府提供

衛福部長石崇良今天表示，中央已經公布7月4日食藥署專家會議的完整紀錄，中市府也應該完整公開7月3日台中市中聯油舉行的會議。市府回應，石部長貴人多忘事，7月3日的會議食藥署就有派人參加，而且相關會議資料與紀錄早就公布在市府官網。

中市府副秘書長兼發言人林谷隆表示，7月3日的會議是台中市政府約談中聯油釐清致癌油成因，那場會議中，食藥署就有派員參加，且會議相關資料包含會議紀錄，市府早就在官網上公開，不但沒有涉及中聯復工，市府也率先重罰中聯油300萬元。

林谷隆批評，反觀中央7月4日的會議，「含問題油20%以下產品不用下架」的決策過程仍疑雲重重，到底是科學決策還是政治決策？中聯油總經理到底是全程參加，還是中途離席？民眾還是搞不清楚，希望衛福部盡快回應各界疑慮。

石崇良也質疑，為何台中市7月5日要急著到中聯油做復工查驗？衛生局長曾梓展強調，絕無此事，7月5日二次查廠是要整個再看一遍，因為不可能只看一次，市府文件從未說是要為了讓中聯復工才去查廠。

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