中聯毒油案延燒月餘…傳石崇良已請辭 衛福部：不予回應

中聯毒油案延燒至今，衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人傳出已提請辭，行政院發言人李慧芝昨僅說，無法代為發言。衛福部今只4字回應，「不予回應」。

中聯毒油已延燒月餘，不專家會議起初訂出20%以下產品不必下架原則，後來又公布全面預防性下架，隨著會議紀錄公布，也連日遭立委質疑訂出20%標準有2位專家認為有疑慮，應該全面下架。況且中聯當天也出席會議，

而石崇良7月30日在立法院答詢表示，廠商於專家會議完成報告後離席，但姜至剛前天證實，中聯代表全程列席，引發外界認為石崇良說謊，外界認為衛福部有圖利之嫌。

面對種種風波，傳出衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人傳出已提請辭，對此衛福部僅只4字回應，「不予回應」。