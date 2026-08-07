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傳因中聯致癌油案請辭？姜至剛照常主持內部會議 不回應去留問題

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
據了解，食藥署署長姜至剛今天仍正常出席公務行程，主持內部「藥品韌性」等相關會議，也持續處理食安相關事宜，至於是否請辭，他不予回應。聯合報系資料照
據了解，食藥署署長姜至剛今天仍正常出席公務行程，主持內部「藥品韌性」等相關會議，也持續處理食安相關事宜，至於是否請辭，他不予回應。聯合報系資料照

衛福部食藥署公布7月4日專家會議紀錄，外界持續追究政府放行含2成以下致癌油產品持續販售的行政責任，傳出衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛已請辭，對此，行政院發言人李慧芝稱「不能代為發言」。據了解，姜至剛今天仍正常出席公務行程，主持內部「藥品韌性」等相關會議，也持續處理食安相關事宜，至於是否請辭，他不予回應。

衛福部所公布7月4日中聯油脂案專家會議紀錄中，行政院食安辦主任許輔曾對下架第二層產品，恐牽連第三、第四層表達憂心，而姜至剛雖在會中總結專家所提，致癌油含量低於2成不必下架，但會議紀錄明確註明為專家意見，並非實際決策，且這場會議並非正式的衛福部「食品風險評估諮議會」，與會學者也明確點出，專家只是做建議，由姜至剛向衛福部報告後，決策權仍在政府。

外界關注，因許輔列席會議，是否表示行政院為2成致癌油產品不必下架的最終決策者？隨政治風暴升溫，近期傳出石崇良、姜至剛2人已請辭。對此，行政院不願證實，但也未直接否認，李慧芝僅表示「不能代為發言」，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄則在受訪時表示，「做這樣的解讀都還合理，但重點是如何防範下次事件不再發生。」

姜至剛 衛福部 石崇良 致癌沙拉油 李慧芝 食安

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