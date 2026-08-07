石崇良、姜至剛傳已提請辭 民進黨團：做這樣的解讀其實都合理

中聯毒油案延燒至今，衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人傳出已提請辭，行政院發言人李慧芝昨僅說，無法代為發言。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，「這樣的解讀，說有人想要請辭，做這樣的一個解讀其實都還合理啦」，但重點是如何去防範下一次不再發生。

莊瑞雄今受訪表示，其實做出有人想要請辭的解讀，其實都很合理，但問題就是，這次的食安風波發生後，如何去防範下一次不再發生，就要以現在發生的事情，來當一個好的借鏡。首先要調查清楚，其次中央地方，尤其是地方不要事情發生後，當一個食品衛生安全稽查的最主要的主管機關，「完全都甩鍋給中央，這也不好。」

莊瑞雄說，碰到事情大家都想甩責任，好的事情大家想攬功，這些該負責任的人，大家盡量往外去推，也看到在野黨對於中央政府一路狂殺、一路猛擋，但重點缺乏檢討，應該捫心自問，身為地方主管機關、地方政府，該負起的責任，查核的、抽驗的這一些平常該做的事情，到底有沒有去做到？為了甩鍋就每天狂轟濫打。把責任全部甩給中央，這也不好。

莊瑞雄指出，整個食安事件中，中央當然會有責任，衛福部涉及到全國性的，尤其是制度如何去下架，把食安法裡面的漏洞再去重新做一個盤整，這些都是中央的責任，但立法院也不能脫免責任，碰到事情以後快速把漏洞補起來，立法院也責無旁貸。

莊瑞雄說，重點是，目的只有一個就是確保國人食品的健康，吃得安心，吃得健康，這個才是重點。雙方相互甩鍋，尤其是一味的脫免責任，全部甩鍋給中央，這也不是老百姓樂見，這一陣子以來，口水太多，事件總會落幕，但如何制定更好的標準，讓下一次，碰到同樣的事情時，可以快速把漏洞補起來，相信台灣會越來越進步。