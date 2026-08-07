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石崇良喊話台中公開3日會議紀錄 對於產品全面下架「我負政治責任」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
中聯致癌油案持續延燒，衛福部長石崇良回應，20%的下架標準是根據專家會議紀錄、科學討論之後所做的決定；而全面性不論多少濃度及標準要通通下架，這是「政治決定」，「我負政治責任」。記者翁唯真／攝影
中聯致癌油案持續延燒，衛福部長石崇良回應，20%的下架標準是根據專家會議紀錄、科學討論之後所做的決定；而全面性不論多少濃度及標準要通通下架，這是「政治決定」，「我負政治責任」。記者翁唯真／攝影

中聯致癌油案中央、地方持續隔空交火，衛福部長石崇良表示，前天食藥署已經完整公布7月4日食藥署專家會議紀錄，在會議中明確指出，中聯不得復工。石崇良建議台中市政府也公開7月3日完整的會議的內容，讓大家來檢視，為何在7月5日就急著要求食藥署陪同前往進行復工查驗。

石崇良今出席生策會「高齡健康博覽會」時受訪指出，衛福部前天已公布會議記錄，向台中市喊話，建議台中市也完整公開7月3日台中市與中聯舉行的會議內容，讓大家一起檢視。

另外。石崇良表示，含問題油20％產品下架標準是根據專家會議、科學討論後決定，後來要求全面性預防性下架，不論濃度及標準全部下架，這是他做出的政治決定，他說：「我負政治責任」。但他也說，請大家思考，「不容許有任何一滴油」的政策是否合理？這是零檢出，架上含0.01ppb產品是否要下架？這樣訂衛生安全標準做什麼用？

七月四日會議紀錄對外公布後，相關決議的爭議持續被討論，國民黨立委洪孟楷表示，除中聯油品人士全程在場，與會的專家學者也並非全都支持含問題油20%以上才要預防性下架，至少2位專家發言認為，這樣有風險。但會議主席食藥署長姜至剛選擇漠視，拍板定案含問題油20％以下的油品不需下架，造成社會譁然，以及後續食安風波。

石崇良表示，在公開的會議紀錄裡，已經清楚呈現決策後面的科學推論。他強調，回過頭檢視，也要請大家思考一下，在中聯油脂事件中，「不容許有任何一滴油」，也就是零檢出的政策是否合理？若現在在架上檢出的0.01ppb苯駢芘是不是也要下架，那這樣訂衛生安全標準又要做什麼？

「我負政治責任」，石崇良表示，含問題油20%的下架標準根據專家會議紀錄、科學討論後決定；全面性不論多少濃度及標準要通通下架，這是他做出的「政治決定」。

針對近期專家會議中有中聯代表在場，一直被攻擊，被認為有圖利之嫌。石崇良說，會議重點不在中聯有沒有在場或不在場，重要的是中聯人員在場接受詢問、質詢，最後明確地告訴中聯「不得復工」，這才是會議的重點。

石崇良 台中 下架

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