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賴清德批台中食安 藍反轟台糖才是破口

聯合報／ 記者林麗玉趙容萱陳敬丰陳柄亦／連線報導

民進黨台中行動中常會，賴清德總統重批台中市長盧秀燕施政是食安破口。台北市長蔣萬安昨表示，賴神隱了一個多月後，一出來講話就是「推卸責任」。國民黨立委王鴻薇批評，民進黨高官完全掌控台糖，讓外界懷疑「台糖成為毒油破口」。國民黨立委廖偉翔也說，賴總統的國政完全卡住，愈用力攻擊盧秀燕，愈顯得賴總統把盧當成二○二八競爭對手。

「賴清德總統召開國安會議了沒？中央政府有人負起責任了嗎？」蔣萬安說，毒油案政府至今還是講不清楚，甚至持續爆發這麼多令人疑竇之處，包括訂定問題油含量百分之廿標準的關鍵會議；國營事業的台糖發現毒油超標，竟然不須通報，各部會還幫忙辯解，非常離譜、荒謬，政府處理毒油事件，人民失去信任，也無法接受。

對於盧秀燕訴求「二○二六全民倒閣」，台中市副市長鄭照新說，透過年底地方大選讓民進黨慘敗，表達人民對執政團隊的不滿，此路徑早有先例，二○一四年國民黨慘敗、二○二二年民進黨慘敗，時任行政院長江宜樺、蘇貞昌都下台，現在把年底選舉定義成全民倒閣，若賴總統堅持不換閣揆，二○二八就可能付出代價。

王鴻薇表示，台糖公司在民進黨長期執政下，重要職務一直都是酬庸位子，從董事長到董事皆是「綠友友」，現任台糖董事長兼總經理吳明昌，過去是屏東縣「信賴之友會」的執行長。民進黨高官完全掌控台糖，讓外界懷疑台糖成為毒油破口。台糖發現問題油選擇不通報，台南市政府也不罰，甚至連前董座吳乃仁積欠台糖一點七億元也消極追討。

國民黨立委陳菁徽指出，政院食安法修法說明打臉台糖，政院版的第七條第五項說明，所定「產品」包括原材料、半成品或成品。

食安 台糖 盧秀燕 賴清德

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