還原會議現場 學者：決策權在政府手中

七名專家學者參與中聯致癌油品下架會議，本報專訪輔仁大學食品科學系講座教授陳炳輝、台大農化系教授蘇南維，兩人均認為，以專家身分出席，希望提供政府解決方案，但最後並未做成任何決議，決策權應在政府手中；蘇南維表示，最後是由食藥署長姜至剛整理學者建議，向衛福部長石崇良報告。

蘇南維還原當天會議狀況，專家先討論可能汙染原因，認為有必要讓中聯進行報告，因此在會議中後段要求中聯總經理、廠長、課長等代表進場，接受專家對製程管理的挑戰，瞭解該廠處理巴西黃豆的方式。

至於使用問題油百分之廿產品是否下架一事，於會議中末段才短暫討論。蘇南維表示，自己在會中提出，以百分之廿作為第二層產品下架標準，勢必讓食品生產者、消費者莫衷一是、無所適從。

「專家身分只能提出建議，最終行政裁量權仍在政府。」蘇南維說，這場會議並未決定使用問題油百分之廿產品下架，最後是由姜至剛整理學者建議及想法，向石崇良報告。

對於姜至剛處理方法，蘇南維表示，姜出身於毒理教授，「作風太學者了」，此件食安風暴已經成為政治事件，他向衛福部長、行政院長溝通時，不應從學者討論的科學論述出發，恐讓一般民眾較難接受及理解。

陳炳輝則表示，他在會議上質疑，追查第二層產品恐沒完沒了，再者「訂出百分之廿不是解決問題，反而是製造問題」，可能引發民怨，因為以百分之廿為標準，一刀切下，將出現很多盲點，將有一大票的餐廳、夜市業者無法拿出產品含油量比例資料，而衛生單位也難以執行下架。

陳炳輝也說，食藥署公開會議紀錄和學者名單，這不會帶來壓力，因為愈是公開透明，才愈有機會能夠對話，解決問題。