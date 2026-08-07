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新聞眼／癌油20%門檻哪來的…政府說不清 專家成擋箭牌

聯合報／ 本報記者林琮恩林政忠
中聯致癌油案引發廣泛關注，衛福部在壓力下公布會議紀錄，卻未能明確指明最終決策者。 記者邱德祥／攝影
中聯致癌油案引發廣泛關注，衛福部在壓力下公布會議紀錄，卻未能明確指明最終決策者。 記者邱德祥／攝影

中聯致癌油案爆發後，衛福部一度放行摻百分之廿以下問題油產品持續販售，且以「同為受害者」為由，不公布中下游廠商，引發眾怒。直到火燒行政院，衛福部前晚才在政治壓力下公布會議紀錄，不僅證明衛福部長石崇良根本不清楚中聯代表「從頭坐到尾」，從行政院、食安辦、衛福部到食藥署，至今無人承擔決策責任，說法更是前後矛盾。

食藥署七月四日召開「中聯公司製造大豆沙拉油檢出苯駢芘超標案及油脂相關管理規範專家會議」，全場約兩小時，七名學者專家、行政院食安辦主任許輔僅花半小時討論問題油品下游產品的預防性下架規範，儘管衛福部公布十七頁會議紀錄，結果仍是各說各話。

行政院秘書長張惇涵昨說，食安辦本於工作的權責出席，百分之廿的決定是依據七月四日會議所做成的「結論」。但對於外界關心的最後決策者，卻是閉口不提，宛如羅生門。

審視十七頁會議紀錄，主要討論重點在於分析中聯製程管控，以及汙染原因，焦點在於巴西黃豆，學者提出質疑，中聯代表則現場解釋，直至會議下半場，才觸及第二層食品下架範疇，七名食安專家學者參與這場會議，部分與會專家強調未做任何決議，「專家只提建議，決策權還給政府」。

多名學者及食安辦主任許輔均支持致癌油占比低於二成不必下架，但這非共識，另有學者認為，單以成品致癌油含量推算是否合規，忽略民眾攝食量這項重要變因。最後食藥署彙整資料，向衛福部報告。

食藥署前晚公布的會議紀錄特別註記，「專家會議討論內容，尚非為作成決議之正式規範」，食藥署長姜至剛則在立法院公開表示，會議由他裁示並做結論。

賴清德總統、行政院長卓榮泰不召開食安國是會議，而由食藥署召集專家學者會議。根據食安法第四條授權，衛福部可召集「食品風險評估諮議會」，針對食安風險評估、政策、指引及相關事項提供專業「諮詢」，其結論供主管機關參考；問題是，食藥署召集的專家學者會議，根本不是法定的「食品風險評估諮議會」，外界不清楚七位專家如何遴選？是否有利益迴避？最後拍板決策的行政權責為何？

行政院堅稱，下架決策係經專家學者討論，但與會專家態度則是該會議並未做決議，雙方各說各話。行政決策權仍握在賴總統、卓揆手中，賴政府不該隱身專家學者背後，迴避應有的行政責任。

衛福部 中聯 石崇良 賴清德 卓榮泰 政院

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