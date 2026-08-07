政院聲稱 癌油20%門檻「是依專家結論」

衛福部食藥署前晚公布專家學者會議，但問題油「百分之廿下架」決策，引發各界質疑。審計部近日回函給國民黨立委洪孟楷一分報告，內文證實食藥署是依照專家會議結論的「建議」要求預防性下架。洪孟楷批評，「誰做出百分之廿標準不要下架，就應該下台負起政治責任」。

食藥署長姜至剛前天在立法院表示，專家會議由他裁示並做結論。行政院秘書長張惇涵昨表示，百分之廿決定是依據專家會議的結論，行政院食安辦出席是本於權責，會議紀錄也載明中聯不符合規範不能復工。

姜至剛和張惇涵的不同說法，引發議論，食藥署昨回覆，張惇涵的說法沒錯，外界認為有落差，只是「語句上的問題」。

洪孟楷日前要求審計部，了解百分之廿下架決策。審計部近日回覆指出，食藥署七月廿七日函復指出，「食藥署七月四日召開專家會議結論之建議」，要求問題油含量百分之廿以上預防性下架。

洪孟楷指出，專家會議就是「建議」性質，姜至剛卻拍板成為「結論」，食藥署應當幫人民把關食安，卻一再讓外界質疑認為縱容毒油廠商，罔顧國人健康。

國民黨立委陳菁徽表示，會議紀錄明載「尚非決議」，食藥署當晚卻宣稱「依結論」擴大下架；張惇涵不要再避重就輕，出來護航洗地錯誤決策。從七月四日公開的會議紀錄，當天專家學者就是建議而已，彼此間意見也未達成共識，這份建議最後由誰拍板決策？行政院、衛福部、食藥署要有人負起政治責任。

國民黨文傳會主委陳以信質疑，姜至剛在會議中主動討論，針對第二層業者之調和油產品，是否需全面回收？是不是刻意要引導會議結論方向？他要求姜至剛下台、食安辦主任許輔撤職查辦。

張惇涵表示，六月卅日中聯油脂通報後，七月一日衛福部偕台中市政府稽查，起初第一層下架原因，是因為二○一七年問題油品下架分階層相關原則，若要擴大下架就須經過專家會議，就既有規範進行討論，因此七月四日食藥署召開專家會議，會議也做成結論，就百分之廿的原則進行下架。

衛福部長石崇良、姜至剛、許輔等是否請辭？行政院發言人李慧芝昨稱，目前相關究責部分仍由檢調偵辦中，「至於同仁的個人想法，我無法代為發言。」