【重磅快評】一場中聯背書會議 衛福部還要說多少謊？

毒油風暴延燒月餘，衛福部昨晚一公布7月4日專家學者會議，衛福部長石崇良就被抓包「說謊」，中聯油脂代表並非如石崇良所稱「只參加上半場」，而是從頭坐到尾，難怪被藍營質疑是一場「門神」會議；對於「20％下架」決策，行政院和衛福部各說各話，難道一場7位專家學者會議就能決定全民食安標準，至今仍是個謎。

衛福部食藥署7月4日召開「中聯大豆沙拉油案專家學者會議」，賴清德總統7月6日公開談話就根據會議結論，宣布「問題油比例達20％以上的再製加工產品進行預防性下架」。面對在野黨強烈要求公布會議內容，衛福部官員一度聲稱，不公開會議內容是為了讓參與專家暢所欲言，避免受到外界壓力。

直到火燒府院高層，立院民進黨團昨天才在衛環委員會臨時提案，要求公布會議記錄；石崇良不僅一口答應，還允諾所有資料上網公開。食藥署昨晚一口氣公布17頁發言記錄，連7位專家學者名單也全都露，不禁令人質疑，衛福部當時為何要千遮百掩專家學者名單？

根據昨晚公布的出席名單，中聯公司出席代表竟包括總經理余凌冲、廠長陳明榮、品研課長陳建龍，如今2人羈押、1人百萬交保，難怪藍營質疑背後有「藏鏡人」，衛福部動作恐暗藏玄機。石崇良否認說謊，表示他當天並未出席，他看會議記錄逐字稿，在會議中後期起便未見中聯代表發言文字，才會以為中聯已離場。部長搞不清楚事實就在國會殿堂公然背書，難以杜悠悠之口。

根據食安法第4條授權，衛福部可召集「食品風險評估諮議會」，針對食安風險評估、政策、指引及相關事項提供專業「諮詢」，其結論供主管機關參考。問題是，昨天公布的專家學者會議，並非法定的「食品風險評估諮議會」，行政院長卓榮泰、石崇良等決策首長皆缺席。衛福部一問三不知，外界不清楚7位專家如何遴選？是否有利益迴避？最後決策的行政權責為何？

引爆爭議的20％下架決策，審計部近日回函立委報告，證實食藥署是依照專家會議結論的建議而要求預防性下架；行政院食安辦主任許輔在會中發言，若要求第二層加工產品全面下架，將牽連第三、四層產品。外界高度質疑，為何一場7人小組會議就能決定2300萬人的食安標準；食藥署長姜至剛坦言，專家會議由他裁示做結論。姜至剛似乎一肩扛起行政責任，避免怒火向上延燒。

高檢署主任檢察官陳宏達質疑，該紀錄最大問題，不是專家沒有提出改善意見，而是主管機關在真相尚未查清、責任尚未釐清之前，已經急著替汙染找到原因、替產品劃出安全線，也替行政處理留下退路。

從中聯代表出席、專家會議名單、20％下架決策等，衛福部說了一個謊，就要用更多謊言來彌補。賴政府宣稱的「食安零容忍」，若最終變成衛福部的「謊言零極限」，失去的不只是全民健康，還有政府最珍貴的信賴。