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批致癌油20%下架標準 王育敏：專家完全沒有共識

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委王育敏。聯合報系資料照
國民黨立委王育敏。聯合報系資料照

致癌油延燒，衛福部曾決定油品含致癌油比例不到20%可以不用下架。國民黨立委王育敏表示，所謂20%下架標準，完全不是專家的共識決，會議紀錄出來真相大白，各方確有討論，但完全沒有共識。

王育敏指出，會議記錄中的G專家談的是成品脂肪含量20%，C專家估算問題油占比25%，B、E專家並要求納入攝食頻率、暴露時間與攝取量；E專家更警告，若僅以20%回收、未考量不同產品攝取量，恐引發爭議。顯然專家會議沒有共識，為何政府不重視？

王育敏表示，會議紀錄最後白紙黑字註明，相關討論「尚非為作成決議之正式規範」，證明20%不是專家會議當場作成的決議，更不是食藥署長姜至剛一人就可以拍板。

王育敏表示，自行政院長卓榮泰說「應再考慮」之後，才有了行政院食安辦主任許輔代表行政院列席的這場會議，許輔在會上就實質主張第二層產品先由業者自主確認，反對全面下架；會後20%方案被層層上呈，經衛福部及行政院決策程序，部長跟院長都同意，才由賴清德總統於7月6日以「依據專家會議決議」對外宣布20%的標準。

王育敏強調，既然行政院秘書長張惇涵稱是「本於權責」介入，從食安辦、部長、院長到總統都曾參與決策或公開背書20%，為何卻在事後把責任全推給專家？顯然民進黨政府習慣了有權無責。

王育敏 下架 衛福部

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