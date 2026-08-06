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陳其邁推薦台糖「綠友友」董事？ 高市府反擊烏龍爆料、轉移焦點

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照

中聯致癌油事件衍伸出台糖未主動通報風波，藍委今揭露台糖公司從董事長到董事皆是「綠友友」，董事之一的曾梓峰是高雄市長陳其邁成立的「高雄智庫」執行長。高市府回應，陳其邁市長從未向台糖推薦人事，呼籲有心人士莫再烏龍爆料。

高市府發言人符瑋玲更進一步反擊，根據監察院政治獻金公開資料，北市府以隱匿未通報為由，重罰南僑油脂公司300萬，南僑油脂公司曾多次捐款給國民黨政治人物，其中至少三度捐款給王鴻薇委員，累計50萬元，王鴻薇應先向社會說明，為何一再替曾給她錢的企業發聲、轉移焦點？

國民黨立法院黨團今天上午舉行記者會，立委王鴻薇揭露，董事名單之內，曾梓峰是高雄市長陳其邁成立的「高雄智庫」的執行長；余政憲曾任台糖董事長，卸任後轉任董事。

高雄市政府發言人符瑋玲強調，陳其邁市長從未向台糖公司推薦任何相關人事安排，相關指控毫無事實依據，請有心人士停止惡意影射與抹黑。

高雄市政府發言人符瑋玲表示，市長陳其邁從未向台糖公司推薦任何相關人事安排，相關指控毫無事實依據。聯合報系資料照
高雄市政府發言人符瑋玲表示，市長陳其邁從未向台糖公司推薦任何相關人事安排，相關指控毫無事實依據。聯合報系資料照

陳其邁 台糖 高雄 王鴻薇

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