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揭台糖董事結構充斥綠友友 國民黨團：難怪放任吳乃仁坐豪車健身

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立院黨團上午舉行「終結台糖分贓、蓋牌！去毒脫綠，還我食安！」記者會，副書記長王鴻薇（左）、立委羅智強（右）出席。記者曾學仁／攝影
國民黨立院黨團上午舉行「終結台糖分贓、蓋牌！去毒脫綠，還我食安！」記者會，副書記長王鴻薇（左）、立委羅智強（右）出席。記者曾學仁／攝影

致癌油事件連環爆，台糖遭爆出5月驗出中聯原料油苯駢芘超標7倍，卻僅退貨拒收，未通報主管機關。國民黨立法院黨團今上午舉行記者會，揭露台糖公司的權力結構，從董事長到董事皆是「綠友友」，批評難怪台糖前董事長吳乃仁積欠台糖1.7億元，也只能被動消極追討。

國民黨團副書記長王鴻薇表示，中聯毒油事件發展至今，仍舊真相未明，台糖是最早發現中聯油脂的「苯駢芘」含量超標，但僅退貨並未通報主管機關；國人質疑，為何台糖不通報，成為毒油事件的破口？

王鴻薇指出，台糖公司在民進黨長期執政下，董事長職務一直都是酬庸位置。現任台糖董事長兼總經理吳明昌，過去是屏東縣「信賴之友會」的執行長，屬於賴總統親信無庸置疑。董事名單中，趙卿惠在賴總統擔任台南市長時期，曾任新聞及國際關係處長、研考會主委；張桂鳳在總統府秘書長潘孟安擔任屏東縣長時期，任職城鄉發展處長；鄞鳳蘭在潘孟安擔任屏東縣長時期，任傳播暨國際事務處處長；曾梓峰是高雄市長陳其邁成立的「高雄智庫」的執行長；余政憲曾任台糖董事長，卸任後轉任董事。

王鴻薇說，在綠友友充斥的台糖董事結構中，趙卿惠是現任台南市副市長，又是台糖董事，還被提名監察委員，是賴總統不折不扣的子弟兵；此外，前陣子民團披露橋頭糖廠開發案中有人球員兼裁判，擔任台糖董事兼都審委員，此人就是張桂鳳。

王鴻薇批評，民進黨高官完全掌控台糖，讓外界懷疑台糖成為毒油破口，府院黨全力護航、包庇的原因。政府稱台糖是「好寶寶」、「乖寶寶」，但其實都是「綠寶寶」，都是賴總統、潘孟安的子弟兵。台糖發現問題油選擇不通報，台南市政府也不處罰，甚至連吳乃仁積欠台糖1.7億元也消極追討，放任其坐豪車去健身，完全看不出有罹患帕金森氏症無法自理的情形。

國民黨立委羅智強表示，食安是人民重中之重的大事，台糖明知有毒油竟然選擇不通報，民進黨府院黨還全力護航，一家國營事業居然需要動到黨機器，細究之後才恍然大悟，台糖經營階層才是民進黨的太上皇、賴總統的子弟兵、「德寶寶」。

羅智強批評，台糖做為一家國營事業「怠忽職守」，吳乃仁虧空台糖1.7億元，台糖似乎一點也不在乎，管收12天以身體有恙、無法自理生活而停止管收；但吳乃仁放出來後，又被民眾拍到坐豪車上健身房，民進黨出面護航「運動有益健康」，赤裸裸展現民進黨的政治生態系和官譜系，一朝為綠臣，各個囂張跋扈。

羅智強呼籲賴總統，食安問題連環爆，按照民進黨在野的標準，不只是台糖要負責，行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良更該下台。民進黨官員互相推卸責任，完全不把人民食安當作一回事，這才是民進黨執政最大的悲哀。

台糖 吳乃仁 國民黨 王鴻薇 賴清德

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