快訊

台股史上第3檔「萬元股」誕生！股后川湖觸及10,100元 一張破千萬

穆吉塔巴神隱5個月…傳伊朗總統28度請辭換車內密會 見完竟問幕僚：是本人？

搭鴻海順風車…律師狠詐慈濟10億買疫苗佣金 郭台銘具狀：沒透過仲介

聽新聞
0:00 / 0:00

政院「食安法」修法納產品含原料 陳菁徽批：自打臉台糖無須申報

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。聯合報系資料照
國民黨立委陳菁徽。聯合報系資料照

行政院「食品安全衛生管理法」修法草案日前已送進立法院審查，國民黨立委陳菁徽表示，政院食安法修法說明，直接打臉「台糖」不用申報。她指出，政院版的第7條第5項說明，所定「產品」係涵括原材料、半成品或成品。

陳菁徽表示，民進黨為了護航台糖，為了推卸責任、帶風向，從行政院、經濟部、衛福部，從上到下都在硬拗，辯稱食安法規定，只有「產品」有危害衛生安全之虞時，食品業者才負有通報責任，至於「原材料」、「半成品」，通通不需要通報，所以台糖根本沒有通報義務。

陳菁徽指出，政院此次提出的「食品安全衛生管理法」修法版本，寫的修法說明，狠狠打臉自己。針對第7條第5項的修法說明，「第5項所定產品係涵括原材料、半成品或成品，為臻明確，參照第二項文字修正之；……」。

陳菁徽表示，對衛福部來說，現行食安法第七條第五項所稱的「產品」，本來就涵括原材料、半成品及成品。未來，為了讓法條看起來更清楚，所以調整一下文字。

陳菁徽表示，民進黨一邊在媒體上辯稱「產品不包含原料」，一邊又在自己送進國會的法案裡白紙黑字寫著「產品涵括原材料、半成品或成品」。按照政院自己的立場、修法說明，台糖發現「原材料」或「半成品」有危害衛生安全之虞，就有「食安法」第7條第5項的通報義務，所以台糖就是有通報義務，不是嗎？

陳菁徽表示，民進黨拜託幫幫忙，兩套說法互相矛盾，因此，請衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、經濟部長龔明鑫，以及台糖董事長吳明昌，不要再瞎掰了，已經越來越難看了。

陳菁徽指出，難道賴清德總統真的沒有看到，政院已經失火了嗎？請說清楚台糖為何知情不報，衛福部、經濟部一路護航台糖，甚至扭曲法律，只為了逃避責任。她質疑，請問賴總統什麼時候要道歉？卓榮泰、石崇良、姜至剛、龔明鑫以及吳明昌，什麼時候要下台？

行政院「食品安全衛生管理法」修法草案日前已送進立法院審查，國民黨立委陳菁徽表示，政院食安法修法說明，直接打臉「台糖」不用申報。她指出，政院版的第7條第5項說明，所定「產品」係涵括原材料、半成品或成品。圖／ 陳菁徽臉書提供
行政院「食品安全衛生管理法」修法草案日前已送進立法院審查，國民黨立委陳菁徽表示，政院食安法修法說明，直接打臉「台糖」不用申報。她指出，政院版的第7條第5項說明，所定「產品」係涵括原材料、半成品或成品。圖／ 陳菁徽臉書提供

台糖 陳菁徽 食安 行政院 立法院

延伸閱讀

台糖為製程自訂苯駢芘標準 食安修法擬擴大通報義務

石崇良稱中聯未參與20%下架標準會議 陳菁徽批：公然說謊

台糖未通報苯駢芘超標油 學者：預防思維應優先

會議紀錄公開⋯中聯全程列席 藍批石崇良公然說謊

相關新聞

公文曝光 衛福部對審計部稱 20%下架決策是專家會議「建議」

衛福部公開7月4日問題油使用比率超過20%下架的專家會議紀錄，在野黨立委質疑，會議只是建議並未做成結論。審計部回函給立委報告曝光，衛福部回函給審計部公文稱，食藥署依照專家會議結論之「建議」要求預防性下架。

避談究責石崇良、許輔 政院嗆台中無視食安行政治操作

中聯致癌油案延燒至今逾一個月，針對後續究責，以及衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、食安辦主任許輔等官員是否已向行政院長卓榮泰請辭。行政院發言人李慧芝今日在院會後記者會說，究責部分，檢調正在偵辦調查，至於同仁個人想法，她無法代為發言，此刻行政團隊最重要的工作，還是努力維護食安環境和完善食安法規。

揭台糖董事結構充斥綠友友 國民黨團：難怪放任吳乃仁坐豪車健身

致癌油事件連環爆，台糖遭爆出5月驗出中聯原料油苯駢芘超標7倍，卻僅退貨拒收，未通報主管機關。國民黨立法院黨團今上午舉行記者會，揭露台糖公司的權力結構，從董事長到董事皆是「綠友友」，批評難怪台糖前董事長吳乃仁積欠台糖1.7億元，也只能被動消極追討。

政院「食安法」修法納產品含原料 陳菁徽批：自打臉台糖無須申報

行政院「食品安全衛生管理法」修法草案日前已送進立法院審查，國民黨立委陳菁徽表示，政院食安法修法說明，直接打臉「台糖」不用申報。她指出，政院版的第7條第5項說明，所定「產品」係涵括原材料、半成品或成品。

洪孟楷批：誰決定致癌油20%下架門檻 誰下台負責

衛福部曾決定油品含致癌油比例不到20%可以不用下架，國民黨立委洪孟楷批評，隨著時間演進，真相越來越明顯，專家會議上至少2位專家認為這樣有風險，但食藥署竟如此拍板，「誰做出20%標準不要下架，誰就應該下台負起政治責任」。

致癌油案延燒 藍智庫籲政府啟動「重大食品汙染健康追蹤機制」

中聯油脂案延燒，國家政策研究基金會社福衛環組召集人陳宜民今表示，政府處理重大食品汙染事件，不能只停留在產品下架、回收及行政裁罰，更應以科學證據為基礎，積極回應民眾健康疑慮，建立完整的健康追蹤及研究機制，才能真正恢復人民對政府食安管理的信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。