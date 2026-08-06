政院「食安法」修法納產品含原料 陳菁徽批：自打臉台糖無須申報

行政院「食品安全衛生管理法」修法草案日前已送進立法院審查，國民黨立委陳菁徽表示，政院食安法修法說明，直接打臉「台糖」不用申報。她指出，政院版的第7條第5項說明，所定「產品」係涵括原材料、半成品或成品。

陳菁徽表示，民進黨為了護航台糖，為了推卸責任、帶風向，從行政院、經濟部、衛福部，從上到下都在硬拗，辯稱食安法規定，只有「產品」有危害衛生安全之虞時，食品業者才負有通報責任，至於「原材料」、「半成品」，通通不需要通報，所以台糖根本沒有通報義務。

陳菁徽指出，政院此次提出的「食品安全衛生管理法」修法版本，寫的修法說明，狠狠打臉自己。針對第7條第5項的修法說明，「第5項所定產品係涵括原材料、半成品或成品，為臻明確，參照第二項文字修正之；……」。

陳菁徽表示，對衛福部來說，現行食安法第七條第五項所稱的「產品」，本來就涵括原材料、半成品及成品。未來，為了讓法條看起來更清楚，所以調整一下文字。

陳菁徽表示，民進黨一邊在媒體上辯稱「產品不包含原料」，一邊又在自己送進國會的法案裡白紙黑字寫著「產品涵括原材料、半成品或成品」。按照政院自己的立場、修法說明，台糖發現「原材料」或「半成品」有危害衛生安全之虞，就有「食安法」第7條第5項的通報義務，所以台糖就是有通報義務，不是嗎？

陳菁徽表示，民進黨拜託幫幫忙，兩套說法互相矛盾，因此，請衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、經濟部長龔明鑫，以及台糖董事長吳明昌，不要再瞎掰了，已經越來越難看了。

陳菁徽指出，難道賴清德總統真的沒有看到，政院已經失火了嗎？請說清楚台糖為何知情不報，衛福部、經濟部一路護航台糖，甚至扭曲法律，只為了逃避責任。她質疑，請問賴總統什麼時候要道歉？卓榮泰、石崇良、姜至剛、龔明鑫以及吳明昌，什麼時候要下台？