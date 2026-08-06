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洪孟楷批：誰決定致癌油20%下架門檻 誰下台負責

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷。聯合報系資料照
國民黨立委洪孟楷。聯合報系資料照

衛福部曾決定油品含致癌油比例不到20%可以不用下架，國民黨立委洪孟楷批評，隨著時間演進，真相越來越明顯，專家會議上至少2位專家認為這樣有風險，但食藥署竟如此拍板，「誰做出20%標準不要下架，誰就應該下台負起政治責任」。

洪孟楷日前要求審計部，針對問題油使用比率超過20%下架的決策依據進行了解。審計部近日回覆洪孟楷指出，審計部函請衛福部食藥署說明辦理情形，食藥署於7月27日函復說明指出，「食藥署7月4日召開專家會議結論之建議」，要求受影響大豆沙拉油製成的原型油品及使用含量20％以上預防性下架。

洪孟楷表示，隨著時間演進，真相越來越明顯，所謂7月4日當天的專家會議，除了中聯油品人士全程在場外，與會的專家學者也非全都支持20%以上下架即可，而是有至少2位專家學者發言認為這樣有其風險，但最後會議主席食藥署長姜至剛卻選擇漠視這樣的意見，拍板定案20％以下不需下架，造成社會譁然，以及後續的食安風波。

洪孟楷質疑，到底在會議中堅持20%標準的人士為何？依據審計部詢問就是「建議」性質，而姜至剛拍板成為「結論」。

洪孟楷表示，食藥署應當是幫人民把關食品安全，但卻一再讓外界質疑認為縱容毒油廠商，這樣做法顯然已經徹底不適任。他們一開始就已經要求，誰做出20%標準不要下架，就應該下台負起政治責任。因為這已經罔顧國人食品安全、標準浮動，事實真相已經擺在眼前，請問衛福部、食藥署還要再硬凹嗎？

洪孟楷 下架 門檻

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