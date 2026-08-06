公文曝光 衛福部對審計部稱 20%下架決策是專家會議「建議」

衛福部公開7月4日問題油使用比率超過20%下架的專家會議紀錄，在野黨立委質疑，會議只是建議並未做成結論。審計部回函給立委報告曝光，衛福部回函給審計部公文稱，食藥署依照專家會議結論之「建議」要求預防性下架。

國民黨立委洪孟楷日前要求審計部，針對問題油使用比率超過20%下架的決策依據進行了解。審計部近日回覆立委指出，審計部函請衛福部食藥署說明辦理情形，食藥署於7月27日函復說明指出，「食藥署7月4日召開專家會議結論之建議」，要求受影響大豆沙拉油製成的原型油品及使用含量20％以上預防性下架。

審計部回函立委指出，食藥署於7月4日召開專家會議，研議第二層加工商品下架原則，要求使用受影響大豆沙拉油製成的原型油品及使用含量20％以上加工製品，於7月6日24時前完成預防性下架。

國民黨立委陳菁徽表示，行政院秘書長張惇涵不要再避重就輕，出來護航洗地錯誤決策。從7月4日公開的會議記錄，當天專家學者就是給出「建議」而已，且彼此間意見也未達成共識，這份建議最後由誰拍板定案，做成政策決定？行政院、衛福部、食藥署要有人負起政治責任，下台負責。

陳菁徽也批評，從行政院長卓榮泰蓋牌、衛福部長石崇良說謊，再到食藥署開會竟找被收押的中聯總經理，全程坐好坐滿125分鐘。整個應對毒油的過程，看到的是賴政府只想要做好政治風險的控管，而不是守護人民食安的決策。一級致癌毒油很危險，但有這種不負責任的政府，讓台灣人蒙在毒裡，更是危險，傷害更深。