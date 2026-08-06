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致癌油案延燒 藍智庫籲政府啟動「重大食品汙染健康追蹤機制」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國家政策研究基金會社福衛環組召集人陳宜民。圖／聯合報系資料照片
國家政策研究基金會社福衛環組召集人陳宜民。圖／聯合報系資料照片

中聯油脂案延燒，國家政策研究基金會社福衛環組召集人陳宜民今表示，政府處理重大食品汙染事件，不能只停留在產品下架、回收及行政裁罰，更應以科學證據為基礎，積極回應民眾健康疑慮，建立完整的健康追蹤及研究機制，才能真正恢復人民對政府食安管理的信任。

陳宜民指出，苯駢芘已被國際癌症研究機構（IARC）列為第一級致癌物。雖然民眾因一次或短期攝食受到的健康風險，仍須依實際暴露量、暴露期間及個人體質進行科學評估，但政府有責任透過專業研究與公開資訊，讓社會了解真正的風險，不是讓民眾在資訊不足的情況下自行猜測或陷入恐慌。

陳宜民認為，政府應立即委託國家衛生研究院啟動「重大食品汙染健康追蹤專案」，結合國家環境醫學研究所及環境毒物研究能量，針對受影響民眾進行暴露風險評估，並建立長期健康監測資料庫，特別是對於長期食用相關產品或高暴露風險族群，規畫持續性的健康追蹤與流行病學研究，作為未來公共衛生政策及醫療照護的重要依據。

他表示，國衛院也應整合毒理學、流行病學及環境醫學專家，針對不同暴露情境，包括短期、微量及長期攝食可能產生的健康影響，提出完整且公開透明的科學風險評估報告，同時發布民眾健康指引，協助民眾正確認識風險，避免因資訊混亂而造成不必要的恐慌。

此外，陳宜民指出，中央研究院應發揮國家基礎科研龍頭角色，結合化學、生物化學及分析科學等跨領域研究團隊，深入探討高溫加工、烘烤及煙燻製程中多環芳香烴的生成機制，並協助開發更快速、更靈敏的微量苯駢芘檢測技術，提升國內食品安全監測能力，補足現行品管及檢驗制度的不足。

陳宜民表示，重大食安事件不應只是一次性的危機處理，更應成為推動制度改革的重要契機。他建議行政院整合衛福部、食品藥物管理署、國家衛生研究院、中央研究院及學研單位，共同建立「國家食品汙染健康風險研究平台」，整合毒理研究、暴露評估、生物監測、快速檢測技術及政策研究，形成跨部會、跨領域的食安科研體系。

陳宜民呼籲，政府應主動公開相關研究成果與風險評估結果，讓所有政策決策建立在科學證據之上。唯有透過嚴謹的健康風險評估、長期健康追蹤及持續精進食品安全管理制度，才能真正保障國人健康，降低未來類似事件再次發生所造成的社會衝擊，重建民眾對我國食品安全管理體系的信心。

健康 智庫 機制

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