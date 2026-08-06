快訊

苗栗26歲男失蹤16天…機車栽農地、草叢內尋獲腐屍

台積電收跌40元拉低台股收盤下挫214點 千金股表現亮眼

TPBL／戰神官宣了！林庭謙重磅加盟下周辦記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

避談究責石崇良、許輔 政院嗆台中無視食安行政治操作

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

中聯致癌油案延燒至今逾一個月，針對後續究責，以及衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、食安辦主任許輔等官員是否已向行政院長卓榮泰請辭。行政院發言人李慧芝今日在院會後記者會說，究責部分，檢調正在偵辦調查，至於同仁個人想法，她無法代為發言，此刻行政團隊最重要的工作，還是努力維護食安環境和完善食安法規。

不過，李慧芝也表示，中聯油脂所在的台中市，地方首長依然無視食安規定，為市民把關才是最重要的法定責任，他們卻在進行政治攻防，讓人相當遺憾。她強調，國人期待的是中央地方攜手解決問題，重建人民對食安的信心，而非無止盡的政治操作。

此外，中聯案最初致癌油使用比率20％以下產品不必下架，引發在野質疑，衛福部食藥署昨日公布7月4日會議紀錄，國民黨立委質疑，行政院食安辦主任許輔會中引導方向，政院也被認為是此決策的關鍵。

李慧芝說，會議紀錄寫得非常清楚，20%的決定是依據7月4號專家會議當中的科學建議，後來第一線執行考量下，衛福部長石崇良7月7日宣布該批號全面下架；7月9日時，中聯問題油品已不止一批，行政院宣布4月到6月所有中聯的產品全面預防性下架，檢驗不合格就會直接銷毀，通通都依據科學及制度。 

李慧芝說，食安辦出席是本於權責，會議紀錄當中也有提到，中聯因為不符合規範，當時專家也否決復工的可能。

石崇良 食安 台中 毒油究責

延伸閱讀

藍批食安辦引導毒油20％下架標準 張惇涵：是由專家會議討論決定

會議紀錄公開⋯中聯全程列席 藍批石崇良公然說謊

石崇良稱中聯未參與20%下架標準會議 陳菁徽批：公然說謊

新聞眼／毒油案向上延燒⋯食安治理零容忍變切香腸 在保護誰？

相關新聞

公文曝光 衛福部對審計部稱 20%下架決策是專家會議「建議」

衛福部公開7月4日問題油使用比率超過20%下架的專家會議紀錄，在野黨立委質疑，會議只是建議並未做成結論。審計部回函給立委報告曝光，衛福部回函給審計部公文稱，食藥署依照專家會議結論之「建議」要求預防性下架。

避談究責石崇良、許輔 政院嗆台中無視食安行政治操作

中聯致癌油案延燒至今逾一個月，針對後續究責，以及衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、食安辦主任許輔等官員是否已向行政院長卓榮泰請辭。行政院發言人李慧芝今日在院會後記者會說，究責部分，檢調正在偵辦調查，至於同仁個人想法，她無法代為發言，此刻行政團隊最重要的工作，還是努力維護食安環境和完善食安法規。

致癌油案延燒 藍智庫籲政府啟動「重大食品汙染健康追蹤機制」

中聯油脂案延燒，國家政策研究基金會社福衛環組召集人陳宜民今表示，政府處理重大食品汙染事件，不能只停留在產品下架、回收及行政裁罰，更應以科學證據為基礎，積極回應民眾健康疑慮，建立完整的健康追蹤及研究機制，才能真正恢復人民對政府食安管理的信任。

醫看毒油風暴後民調 訝異政局變化 白營慘收震撼彈

毒油風暴持續延燒，朝野攻防，選民也關心是否影響年底選舉，但時事評論者、醫師沈政男依據最新民調分析，致癌油風暴並未影響賴清德總統滿意度，對年底選情影響也有限，令人訝異且殘酷的是，民眾黨支持度跑了6%到民進黨。

駁食安辦引導專家會議致癌油下架標準 莊瑞雄：是在發問

中聯致癌油食安問題延燒，食藥署昨公布7月4日專家會議紀錄，行政院食安辦主任許輔遭質疑在會中引導方向，政院也被認為是此決策的關鍵。民進黨團幹事長莊瑞雄今回應，從會議內容來看，許輔並非引導專家，而是在發問，不必過度政治口水。

725上凱道5成1市民認為不成功 蔣萬安：賴政府完全失去人民信任

毒油食安風暴，北市長蔣萬安日前號召民眾725上凱道反毒油，不過美麗島電子報最新民調，表示725有51.8%民眾認為不成功。蔣今天表示，任何調查都是參考，再批賴政府擠牙膏式處理食安，甚至不願意負起責任，已經完全失去人民信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。