避談究責石崇良、許輔 政院嗆台中無視食安行政治操作

中聯致癌油案延燒至今逾一個月，針對後續究責，以及衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、食安辦主任許輔等官員是否已向行政院長卓榮泰請辭。行政院發言人李慧芝今日在院會後記者會說，究責部分，檢調正在偵辦調查，至於同仁個人想法，她無法代為發言，此刻行政團隊最重要的工作，還是努力維護食安環境和完善食安法規。

不過，李慧芝也表示，中聯油脂所在的台中市，地方首長依然無視食安規定，為市民把關才是最重要的法定責任，他們卻在進行政治攻防，讓人相當遺憾。她強調，國人期待的是中央地方攜手解決問題，重建人民對食安的信心，而非無止盡的政治操作。

此外，中聯案最初致癌油使用比率20％以下產品不必下架，引發在野質疑，衛福部食藥署昨日公布7月4日會議紀錄，國民黨立委質疑，行政院食安辦主任許輔會中引導方向，政院也被認為是此決策的關鍵。

李慧芝說，會議紀錄寫得非常清楚，20%的決定是依據7月4號專家會議當中的科學建議，後來第一線執行考量下，衛福部長石崇良7月7日宣布該批號全面下架；7月9日時，中聯問題油品已不止一批，行政院宣布4月到6月所有中聯的產品全面預防性下架，檢驗不合格就會直接銷毀，通通都依據科學及制度。

李慧芝說，食安辦出席是本於權責，會議紀錄當中也有提到，中聯因為不符合規範，當時專家也否決復工的可能。