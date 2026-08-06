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醫看毒油風暴後民調 訝異政局變化 白營慘收震撼彈

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為民眾黨2日在台中舉辦７周年黨慶活動，來自各地的黨提名參選人與創黨主席柯文哲等開心合影。聯合報系資料照
圖為民眾黨2日在台中舉辦７周年黨慶活動，來自各地的黨提名參選人與創黨主席柯文哲等開心合影。聯合報系資料照

毒油風暴持續延燒，朝野攻防，選民也關心是否影響年底選舉，但時事評論者、醫師沈政男依據最新民調分析，致癌油風暴並未影響賴清德總統滿意度，對年底選情影響也有限，令人訝異且殘酷的是，民眾黨支持度跑了6%到民進黨。

沈政男指出，苯駢芘致癌油風暴鬧了一個月，但最新的美麗島電子報7月國政民調數據卻顯示，賴總統執政滿意度約44%，跟上個月幾乎一樣，甚至從今年1月以來大致都是維持在如此水準，顯然對賴清德的施政滿意度並無太大影響。

該民調也顯示，雖然有近6成民眾不滿意政府處理苯駢芘致癌油的成績，但並未反映在賴總統滿意度上。因為在朝野攻防下，認為中央政府要負最大責任約28%，但地方政府與廠商也有責任約16-20%，可見民眾並未把所有責任歸咎於賴政府。

他進一步表示，從苯駢芘致癌油風暴延燒，賴清德滿意度卻沒有下跌來看，可以推論，將不會有內閣官員下台，對年底選情的影響也不大。依照該民調的政黨板塊，綠營與藍白加起來差不多，勝負在微幅間，賴2028連任仍有約五成可能性。

而該民調最令人訝異的是，剛慶祝7周年黨慶的民眾黨，必須面對的殘酷現實，因為民眾黨自今年以來，政黨支持度掉了6%，最主要原因應該與創黨主席柯文哲官司遭判重刑有關，更殘酷的是，民眾黨支持度掉了6%，民進黨卻成長了6%。

沈政男說，按民調合理推論，民眾黨掉的6%跑到了民進黨。另個推論是那6%變成不表態，使得民進黨支持度好像增加，證據就是藍白與綠營的板塊雖變動，但賴的滿意度沒變，代表中間選民大部分不滿意，裡頭有部分是從民眾黨轉移過去。

民調 風暴 沈政男

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