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駁食安辦引導專家會議致癌油下架標準 莊瑞雄：是在發問

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。圖/聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。圖/聯合報系資料照片

中聯致癌油食安問題延燒，食藥署昨公布7月4日專家會議紀錄，行政院食安辦主任許輔遭質疑在會中引導方向，政院也被認為是此決策的關鍵。民進黨團幹事長莊瑞雄今回應，從會議內容來看，許輔並非引導專家，而是在發問，不必過度政治口水。

莊瑞雄表示，會議出席的有食品專家、食安專家、毒理專家，甚至於化學專家、生物專家等各領域。事件發生以後，政府部門如何做決策，不可以憑個人喜好跟愛好，一定要講求科學的證據，到底要幾個百分點？怎麼樣的比例才可以在市面上流通，才可以讓民眾吃得安心、吃得健康。

莊瑞雄指出，從歐盟、日本及韓國等食安要求嚴格的國家經驗來看，在問題油事件中，除了第一時間全面預防性下架問題油外，第二層加工食品是否下架，也都是依照產品中食用油比例等科學標準進行判斷，因此台灣要訂定何種比例，同樣必須透過專家進行風險評估，再提供行政部門參考。

莊瑞雄說，從會議內容來看，許甫倒不是在引導，而是在發問。在野黨看起來認為是引導，社會各界來看的話，認為是一個專家的會議，所以不用過度地政治口水。相信最重要要追究的是，為什麼中聯發現、通報沒有符合法律要求？為什麼隱匿這麼久？遲延這麼久？站在中央的立場，制度是否要補漏？站在地方政府來看的話，是否要再去加強？否則以現在中央跟地方殺來殺去的，對人民食安健康的把關幫助不大。

莊瑞雄說，在野黨發動這樣的攻擊，目的地有一個，把這次食安責任全部丟給中央政府。但不要忘了，食安第一層在把關的一定是地方政府。台中市政府如果認為說這次做得比中央還要好，就公布何時稽查、完整交代食品流向，讓民眾來打分數。

食安 莊瑞雄 下架 毒油究責

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