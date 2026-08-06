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725上凱道5成1市民認為不成功 蔣萬安：賴政府完全失去人民信任

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午赴災害應變中心聽取白海豚防颱因應。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午赴災害應變中心聽取白海豚防颱因應。記者林麗玉／攝影

毒油食安風暴，北市長蔣萬安日前號召民眾725上凱道反毒油，不過美麗島電子報最新民調，表示725有51.8%民眾認為不成功。蔣今天表示，任何調查都是參考，再批賴政府擠牙膏式處理食安，甚至不願意負起責任，已經完全失去人民信任。

蔣萬安今天上午赴災害應變中心聽取白海豚防颱因應，對於美麗島電子報稱725上凱道超過5成民眾認為不成功。蔣說，任何調查其實都是參考，7月25日民眾自發性上凱道，大家不分年齡、不分黨派，都非常關心而且重視食安議題。

蔣也問，但是毒油案一個多月了，陸續爆發出中聯油脂的總經理參與決定20%的關鍵會議，且這個人目前被法院羈押；同時也爆發出台糖身為國營事業，早在5月份就知道苯駢芘超標的事情，竟然沒有通報。

蔣說，所以這個政府持續的掩蓋，像擠牙膏式的被立法院踢爆各項的問題，甚至矢口不認、也不願意負起責任。這個政府在處理食安事件，已經完全失去人民的信任。

蔣萬安 凱道 賴政府 毒油究責 食安

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