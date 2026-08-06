快訊

誆買BNT疫苗…律師公會前理事長狠詐慈濟10億 豪宅藏158公斤黃金

71歲姜厚任戀上小2輪女友！她曝「七世因緣」：3歲就認定是他

整理包／EZ WAY怕個資外洩不想用？不走易利委替代方案有哪些？方式、代價一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／賴清德稱台中食安破口...蔣萬安點疑竇：神隱1個月出來就卸責

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午赴災害應變中心聽取防颱應變。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午赴災害應變中心聽取防颱應變。記者林麗玉／攝影

賴清德總統昨以黨主席身分到台中辦行動中常會，重批台中市長盧秀燕施政僅贏過彰化縣長，還指台中是非洲豬瘟、食安破口。北市長蔣萬安今天重砲賴總統，表示賴神隱了一個多月後，一出來講話就是「推卸責任」。

「賴清德總統召開國安會議了沒？請問中央政府有人負起責任了嗎？」蔣萬安也點出，到現在毒油案政府還是講不清楚、甚至持續爆發這麼多令人疑竇地方，包括現在收押你口中無惡不赦的中聯油脂總經理，參與訂20%標準的關鍵會議；且身為國營事業的台糖，你發現毒油超標在5月份的時候，竟然不需要通報；這個政府各部會還出來幫忙辯解，這個是非常離譜、荒謬的事情。

蔣萬安今天上午赴災害應變中心聽取防颱應變，對於賴清德稱台中是食安破口，蔣萬安重批，2014年，當時的賴清德市長對於食安事件要求別人的標準都非常高，認為「食安即國安」，總統要召開國安會議，中央政府不要卸責。但是賴清德總統神隱了一個多月之後，一出來講話就是推卸責任，請問賴清德總統召開國安會議了沒？請問中央政府有人負起責任了嗎？

媒體追問，這次20%下架標準？蔣萬安說，所以現在看到，不管是一個多月持續的爆發出中聯油脂的總經理，現在收押，參與衛福部7月4號的關鍵會議；國營事業台糖早在5月份就知道毒油超標的事情，竟然不需要通報。這個政府處理毒油事件，人民已經失去信任，也無法接受。

蔣說，所以他說過，賴清德在2014年時任市長，發生頂新案的時候，他要求別人的標準非常非常高，還稱「總統要召開國安會議，食安即是國安，中央政府不要卸責」。但今天賴一出來講話就是推卸責任，推給地方政府。

蔣萬安說，這件事情，民眾要的只是一個很清楚、是不是完整的告訴大家，清楚交代發生的原因，但現在這個政府還是講不清楚，及持續爆發出這麼多令人疑竇的地方，所以人民看在眼裡，無法接受，也對這個政府一個多月處理毒油事件、對食安議題的處理是完全失去信任。

台中 蔣萬安 食安 毒油究責

延伸閱讀

批賴總統才是食安最大破口 國民黨要求許輔撤職、姜至剛下台

賴清德點名台中是食安破口 他舉一數據打臉...綠執政這縣市才是放牛班

賴清德批盧秀燕食安破口 盧反諷賴「難得出門」

劍指盧秀燕？賴清德：台中是非洲豬瘟及食安問題的破口

相關新聞

影／賴清德稱台中食安破口...蔣萬安點疑竇：神隱1個月出來就卸責

賴清德總統昨以黨主席身分到台中辦行動中常會，重批台中市長盧秀燕施政僅贏過彰化縣長，還指台中是非洲豬瘟、食安破口。北市長蔣萬安今天重砲賴總統，表示賴神隱了一個多月後，一出來講話就是「推卸責任」。

賴清德點名台中是食安破口 他舉一數據打臉...綠執政這縣市才是放牛班

身兼黨主席的賴清德總統昨到台中開行動中常會，點名台中是非洲豬瘟破口，也是食安破口」，並稱市長盧秀燕施政滿意在中部只勉強贏彰化縣。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安舉六都過去五年的食安查驗數反擊，台中都在前段班，反觀民進黨執政的台南才是放牛班。

【重磅快評】十七頁會議紀錄 解不開食安決策之謎

衛福部放行致癌油污染低於二成門檻的產品，二成標準怎麼訂出來的，是這場食安風暴的關鍵爭議，依衛福部說法，相關措施是參考7月4日專家會議結論。這場攸關全民食安的關鍵會議，在各界追問多日後終於公布，但17頁的會議紀錄，並未使真相因此更加清晰，反而留下更多令人費解的疑點。

725上凱道5成1市民認為不成功 蔣萬安：賴政府完全失去人民信任

毒油食安風暴，北市長蔣萬安日前號召民眾725上凱道反毒油，不過美麗島電子報最新民調，表示725有51.8%民眾認為不成功。蔣今天表示，任何調查都是參考，再批賴政府擠牙膏式處理食安，甚至不願意負起責任，已經完全失去人民信任。

下架標準3疑問 游淑慧：20%警戒線為業者縮小損失築一道護城河？

衛福部食藥署昨公布中聯油脂案7月4日專家會議紀錄，揭示20%下架標準的決策過程。國民黨北市議員游淑慧今天提出三點質疑問，游說，請食藥署公開完整健康風險及膳食暴露評估：8.1乘以20%就沒有超標的簡單心算，就當成全國食安政策？

毒油案20%下架決策…殷瑋提醒2件事：石崇良、姜至剛想扛 賴總統呢？

衛福部食藥署昨公布中聯油脂案7月4日專家會議紀錄，揭示20%下架標準的決策過程。北市研考會主委殷瑋今天在臉書表示，「石崇良想扛，姜至剛想扛，那賴總統呢？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。